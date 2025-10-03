TRAMP ZAPRETIO HAMASU! Čekaju da dam naredbu "krenite" da im životi budu brzo ugašeni
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp postavio je ultimatum Hamasu i dao im rok da prihvate plan za mir u Gazi inače ih, kako je naveo, "čeka pakao".
Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da je Hamas već dugi niz godina surov i nasilan pretnja na Bliskom istoku.
- Ubijali su i učinili živote nepodnošljivim, kulminiravši masakriranjem 7. oktobra u Izraelu - beba, žena, deca, starih i mnogih mladih muškaraca i žena, dečaka i devojčica, koji su se upravo spremali da proslave svoje buduće živote zajedno. Kao odmazdu za napad 7. oktobra na civilizaciju, više od 25.000 Hamasovih boraca je već ubijeno. Većina ostalih je opkoljena i u vojnom obruču, samo čekaju da dam naredbu 'krenite' da im životi budu brzo ugašeni - naveo je Tramp.
BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
"NA STOLU SU RATNI PREDLOZI, BRISEL HOĆE RAT!" Orban se hitno javio iz Kopenhagena
MAĐARSKI premijer Viktor Orban naveo je iz Kopenhagena, gde učestvuje na samitu Evropske političke zajednice, da je situacija ozbiljna i da se na stolu nalaze, "otvoreni, ratno orijentisani predlozi".
02. 10. 2025. u 08:59
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)