TRAMP ZAPRETIO HAMASU! Čekaju da dam naredbu "krenite" da im životi budu brzo ugašeni

V.N.

03. 10. 2025. u 17:42

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp postavio je ultimatum Hamasu i dao im rok da prihvate plan za mir u Gazi inače ih, kako je naveo, "čeka pakao".

Tanjug

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social naveo da je Hamas već dugi niz godina surov i nasilan pretnja na Bliskom istoku.

 - Ubijali su i učinili živote nepodnošljivim, kulminiravši masakriranjem 7. oktobra u Izraelu - beba, žena, deca, starih i mnogih mladih muškaraca i žena, dečaka i devojčica, koji su se upravo spremali da proslave svoje buduće živote zajedno. Kao odmazdu za napad 7. oktobra na civilizaciju, više od 25.000 Hamasovih boraca je već ubijeno. Većina ostalih je opkoljena i u vojnom obruču, samo čekaju da dam naredbu 'krenite' da im životi budu brzo ugašeni - naveo je Tramp.

