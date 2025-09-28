Svet

TEŽAK LANČANI SUDAR: Među povređenima i deca (VIDEO)

28. 09. 2025. u 15:41

ČETIRI osobe, uključujući dvoje dece, povređene su u nesreći sa više vozila i autobusom u Nižnjem Novgorodu.

ТЕЖАК ЛАНЧАНИ СУДАР: Међу повређенима и деца (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Saobraćajna nezgoda se dogodila na Lenjinovoj aveniji, potvrdila je regionalna policija. Preliminarni izveštaji ukazuju da je došlo do tehničkog kvara u autobusu, zbog čega je udario u automobil, a zatim i u šest drugih vozila.

Povređeni su hospitalizovani, a saobraćajna policija istražuje okolnosti nesreće.

