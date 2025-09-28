TEŽAK LANČANI SUDAR: Među povređenima i deca (VIDEO)
ČETIRI osobe, uključujući dvoje dece, povređene su u nesreći sa više vozila i autobusom u Nižnjem Novgorodu.
Saobraćajna nezgoda se dogodila na Lenjinovoj aveniji, potvrdila je regionalna policija. Preliminarni izveštaji ukazuju da je došlo do tehničkog kvara u autobusu, zbog čega je udario u automobil, a zatim i u šest drugih vozila.
Povređeni su hospitalizovani, a saobraćajna policija istražuje okolnosti nesreće.
