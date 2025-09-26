PUTIN IMA PREDLOG ZA KRAJ RATA, PODRŽAVA GA I AMERIKA! Oglasio se Lukašenko posle sastanka sa ruskim predsednikom

BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko izjavio je posle današnjeg sastanka sa ruskim liderom Vladimirom Putinom u Moskvi da će Kremlj uskoro izaći sa „vrlo dobrim predlogom“ za okončanje rata u Ukrajini, koji, kako tvrdi, u velikoj meri podržavaju i Sjedinjene Države.

Foto: Profimedia

Lukašenko, koji je više od pet sati proveo u razgovorima sa Putinom, nije otkrio detalje predloga, ali je naglasio da je on već predstavljen američkom predsedniku Donaldu Trampu tokom njegovog susreta sa Putinom na Aljasci prošlog meseca.

„Veoma dobar predlog“

- Predsednik Putin i ja smo razgovarali o tome, ali neću o tome govoriti. Sam predsednik će to reći - poručio je Lukašenko, bliski saveznik ruskog lidera.

- Reč je o dobrom predlogu za Ukrajinu, predlozima koje je čuo Donald Tramp na Aljasci, a potom ih odneo u Vašington radi razmatranja. Veoma dobar predlog - dodao je beloruski predsednik u razgovoru za ruskog novinara Pavela Zarubina.

Upozorenje Kijevu

Lukašenko je upozorio Ukrajinu da bi odbacivanje ovih predloga bilo pogubno:

- Ako Ukrajinci ne prihvate te predloge, biće kao na početku specijalne vojne operacije. Biće još gore – izgubiće Ukrajinu.

Moskva je i ranije insistirala na uslovima koje Kijev odbacuje kao kapitulaciju – uključujući ustupanje dodatnih teritorija, odustajanje od ambicija za članstvo u NATO-u i ograničenje veličine oružanih snaga.

Trampov stav i reakcije

Lukašenko je govorio samo tri dana nakon što je Tramp izjavio da je Ukrajina sposobna da vrati svu teritoriju koju je izgubila – gotovo petinu zemlje – i da treba odmah da deluje jer se Rusija nalazi u ozbiljnim ekonomskim teškoćama.

Kremlj je brzo odbacio ove tvrdnje, pripisujući ih Trampovom nedavnom susretu sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim i uticaju njegovog stava na američkog lidera.

S druge strane, Zelenski je ocenio da Putin samo glumi spremnost na pregovore, ali da nije iskreno zainteresovan za mir.

Lukašenko predlaže trilateralni sastanak

Beloruski predsednik predložio je da on, Putin i Zelenski, kao lideri tri slovenske države, sednu za isti sto i postignu dogovor.

- Da bi izbegao gubitak cele Ukrajine, Zelenski ne samo da mora da pregovara, već i da pristane na povoljne uslove, uslove koje su u velikoj meri odobrile Sjedinjene Države - poručio je Lukašenko.

Ukrajina je ranije izrazila spremnost za direktan susret Zelenskog i Putina, ali Rusija insistira da je to moguće samo ako ukrajinski lider pristane da dođe u Moskvu.