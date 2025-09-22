JAK ZEMLJOTRES U TURSKOJ: Tlo se ne smiruje u ovoj oblasti od avgusta

TURSKU je danas pogodio zemljotres jačine 4,6 stepeni po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

Foto: Novosti

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na dubini od sedam kilometara, oko 57 kilometara jugoistočno od grada Balikešira na zapadu Turske.

Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Ovu oblast već su pogađali zemljotresi i to početkom avgusta i početkom septembra.

(Tanjug)