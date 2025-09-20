Svet

DESETINE ŽRTAVA U GAZI: Izrael od jutros nemilosrdno udara - vojska gađala kuće i škole, nebo se ne vidi od dima (VIDEO)

В.Н.

20. 09. 2025. u 16:11

NAJMANjE 44 Palestinca poginula su od jutros u izraelskim vazdušnim napadima širom Pojasa Gaze, uključujući 38 žrtava u samom gradu Gazi.

Foto: @PaathakManish

Medicinski izvori su saopštili da je broj poginulih u napadu na kuću porodice Al-Džamla u naselju Al-Tufa porastao na devet, od kojih su većina deca, prenela je Vafa.

Takođe, pet civila, uključujući dve devojčice, poginulo je u vazdušnom napadu koji je bio usmeren na kuću brata direktora bolnice Al-Šifa, Mohameda Abu Salmije, u izbegličkom kampu Al-Šati, a u tom napadu poginuo je i njegov brat. 

U centralnom delu Pojasa Gaze, jedan građanin je poginuo, a deset drugih je povređeno u napadu istočno od izbegličkog kampa Nuseirat. Na jugu Gaze, blizu Rafe, jedan građanin je poginuo, dok su drugi povređeni kada su izraelske snage otvorile vatru u blizini centra za pomoć.

Izraelci bombardovali školu

Kako je ranije danas saopšteno, dvoje dece je poginulo, a nekoliko drugih je povređeno kada su izraelski avioni bombardovali školu Al-Moatasem, koja služi kao sklonište za raseljena lica u blizini stadiona Al-Jarmuk u Gazi, prenela je Vafa.

Ovi napadi su se poklopili sa granatiranjem i detonacijom automobilskih bombi u severozapadnim oblastima Pojasa Gaze.

Avioni izraelske vojske napali su područje Tal al-Hava, jugozapadno od Gaze, dok je izraelska artiljerija gađala severne delove izbegličkog kampa Al-Burejdž u centralnom delu Pojasa Gaze.

Vazduhoplovne snage Izraela pogodile 100 meta

Vazduhoplovne snage Izraela pogodile su oko 100 meta u Pojasu Gaze tokom protekla 24 časa, saopštila je danas izraelska vojska (IDF), prenosi Tajms of Izrael.

Kako se navodi, mete su bile tuneli, skladišta oružja, ćelije operativaca i druga infrastruktura koju koriste terorističke grupe.

Vlasti Hamasa potvrdile su da su najmanje 34 osobe ubijene u izraelskim napadima u Gazi u prethodna 24 sata.

IDF navodi da njihova 98. divizija nastavlja da širi svoje operacije u gradu Gazi i da je tokom proteklog dana uništila infrastrukturu Hamasa, uključujuci tunelska okna, zgrade sa zamkama i položaje koje koriste teroristički operativci.

Nekoliko operativaca Hamasa, uključujući terenske komandante, takođe je ubijeno, saopštila je vojska.

(Tanjug)

