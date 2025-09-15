IZREŠETAN AUTOMOBIL POLJSKOG POSLANIKA: Haos u Briselu (FOTO)
POLjSKI poslanik u Evropskom parlamentu, Valdemar Buda iz stranke Pravo i pravda (PiS) saopštio je da je njegov automobil pogođen iz vazdušnog oružja u Briselu.
Na društvenoj mreži X objavio je fotografiju na kojoj se vidi oštećeno bočno staklo vozila.
- Cela bočna strana automobila pogođena iz vazdušnog oružja...- napisao je Buda.
Do trenutka objavljivanja vesti, briselska policija i tužilaštvo nisu komentarisali incident, prenosi poljska agencija PAP.
Nije poznato da li je poslanik bio u vozilu u trenutku napada, niti da li ima osumnjičenih za napad.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja
