IZREŠETAN AUTOMOBIL POLJSKOG POSLANIKA: Haos u Briselu (FOTO)

POLjSKI poslanik u Evropskom parlamentu, Valdemar Buda iz stranke Pravo i pravda (PiS) saopštio je da je njegov automobil pogođen iz vazdušnog oružja u Briselu.

Na društvenoj mreži X objavio je fotografiju na kojoj se vidi oštećeno bočno staklo vozila.

- Cela bočna strana automobila pogođena iz vazdušnog oružja...- napisao je Buda.

Do trenutka objavljivanja vesti, briselska policija i tužilaštvo nisu komentarisali incident, prenosi poljska agencija PAP.

Nije poznato da li je poslanik bio u vozilu u trenutku napada, niti da li ima osumnjičenih za napad.

