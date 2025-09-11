OMOGUĆAVA PRECIZNE POGOTKE NA VELIKIM DALJINAMA: Kakvom je puškom ubijen Čarli Kirk?
NAJPOZNATIJI američki patriota Čarli Kirk, ubijen je juče dok je držao govor na Univerzitetu Juta Veli.
Napadač je nakon atentata pobegao, a vlasti su danas potvrdile da su pronašle pušku za koju veruju da je korišćena u napadu.
Reč je o snažnoj pušci, takozvanoj repetirki, koju je FBI pronašao u šumovitom području nedaleko od mesta napada. Takve puške funkcionišu po jednostavnom mehanizmu: nakon svakog ispaljenog metka, strelac mora da povuče zatvarač kako bi izbacio čauru i ubacio novi metak u cev.
To znači da ne pucaju automatski niti poluautomatski, već zahtevaju ručno ponavljanje postupka, što donekle usporava pucanje. No upravo zbog tog mehanizma, ovakve puške su poznate po izuzetnoj preciznosti i pouzdanosti.
Ko koristi takve puške?
U praksi se koriste u tri glavna konteksta. U vojnim uslovima često služe kao snajpersko oružje jer omogućavaju precizne pogotke na velikim daljinama, ponekad i do kilometar i više. U lovu su namenjene odstreljivanju krupne divljači, gde je potreban jedan, precizan i snažan hitac. U sportskom streljaštvu, posebno u disciplinama gađanja na velike daljine, cene se upravo zbog stabilnosti i preciznosti.
Izraz „snažna” u ovom kontekstu znači da koriste metke većeg kalibra, sa većom početnom brzinom i probojnim sposobnostima. Takvi meci imaju dovoljno snage da probiju zaštitne barijere i pogode metu na veoma velikoj udaljenosti, što ovo oružje čini posebno opasnim u atentatima.
Činjenica da je atentator na Kirka koristio takozvanu repetirku ukazuje na to da je planirao pucanj sa daljine, sa naglaskom na preciznost, a ne na brzu paljbu. Tome u prilog ide i podatak da je ispalio samo jedan metak. Reč je o oružju koje omogućava skrivanje i pažljivo odabranu metu, a u rukama napadača postaje smrtonosno efikasno upravo zato što je pouzdano i izuzetno precizno.
(Informer)
