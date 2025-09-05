MAĐARSKI ministar spoljnih poslova Peter Sijarto prokomentarisao je navodni zahtev američkog predsednika Donalda Trampa da se zemlje EU odreknu ruske nafte, istakavši da druge evropske zemlje kupuju rusku naftu tajno, dok Mađarska to čini otvoreno i direktno i nema drugih mogućnosti jer su je Hrvatska i Brisel lišili alternativnih ruta.

- Nećemo dozvoliti da nas licemeri obmanjuju, jer među onima koji najglasnije kritikuju Mađarsku i Slovačku zbog kupovine nafte iz Rusije, ima dosta onih koji takođe kupuju rusku naftu, samo zaobilaznim putem, preko nekih azijskih zemalja. Oni je kupuju tajno, jer je jeftinija. Mi rusku naftu kupujemo otvoreno, jer nemamo drugi izbor - rekao je Sijarto na konferenciji za novinare u Budimpešti.

Prema rečima ministra, ogromnu ulogu u tome što Mađarska nastavlja saradnju sa Rusijom u oblasti isporuka nafte odigrale određene odluke Brisela i Hrvatske.

- Evropska unija je odbila molbu Mađarske za pomoć u povećanju propusne moći gasovoda u jugoistočnoj Evropi, a Hrvatska nije povećala kapacitet alternativnog naftovoda koji vodi ka Mađarskoj, već je pet puta povećala tranzitnu taksu u poređenju s evropskim standardima - istakao je on.

Sijarto je više puta isticao da se Zapadna Evropa ponosno hvali da je odustala od ruske nafte, ali u stvarnosti nastavlja da je kupuje preko trećih zemalja, na primer, Indije.

Ranije je predsednik Finske Aleksandar Stub potvrdio da je predsednik SAD razgovarao sa liderima EU o odustajanju od kupovine ruske nafte.

Kako je objavila agencija Rojters, Tramp je od evropskih lidera zahtevao da prestanu sa kupovinom ruske nafte.

(Sputnjik)