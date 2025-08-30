TRAMP UKIDA 500 RADNIH MESTA: Na udaru Agencija za globalne medije i VOA

ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa ukida preko 500 radnih mesta u medijskoj agenciji nadležnoj za Glas Amerike (VOA) i drugim medijima namenjenim inostranstvu koje finansira vlada, saopštila je zvaničnica administracije nadležna za medije, Kari Lejk.

Foto: Printskrin

Lejk je najavila ovaj potez jedan dan nakon što je federalni sudija blokirao njenu odluku da smeni Majkla Abramovica sa mesta izvršnog direktora VOA, preneo je AP.

Američki okružni sudija Rojs Lambert u odvojenoj presudi je zaključio da republikanska administracija nije ispoštovala njegov nalog da ponovo uspostavi rad VOA.

Lambert je u četvrtak presudio da Abramovic ne može da bude smenjen sa položaja bez odobrenja većine članova Međunarodnog savetodavnog borda za javne emitere.

Smena Abramovica bila bi jednostavno suprotna zakonu, zaključio je Lambert koga je na mesto sudije postavio bivši predsednik Ronald Regan.

Lejk je na društvenim mrežama postavila objavu u kojoj navodi da je njena agencija započela proces smanjenja radne snage, na osnovu kojeg će biti ukinuta 532 radna mesta.

Ona je dodala da će ovi koraci doprineti boljem funkcionisanju medijske agencije kako bi se Glas Amerike ponovo čuo u inostranstvu i tamo gde je najvažnije.

Grupa zaposlenih u agenciji koji su podneli tužbu kako bi blokirali ukidanje VOA navela je da će ovim potezom njihovim kolegama biti dato 30 dana dok im ne prestanu isplata zarada i beneficije.

U junu su obaveštenja o otkazu poslata grupi od preko 600 zaposlenih u medijskoj agenciji, a Abramovic je poslat na administrativno odsustvo, kao i gotovo svi zaposleni u VOA.

Američke Agencija za globalne medije nadležna je takođe za Radio slobodna Evropa i Azija, kao i za Radio Marti koji emituje vesti na španskom za Kubu, podseća AP.

(Tanjug)

