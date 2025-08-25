TRAMPOV IZASLANIK KELOG: Evo kada će biti okončan sukob u Ukrajini
SPECIJALNI izaslanik SAD Kit Kelog koji je u poseti Kijevu, istakao je da je Trampova administracija posvećena okončanju sukoba u Ukrajini i da se nada da će "iduće godine na današnji dan Ukrajina biti zemlja u kojoj neće biti rata".
Kako je rekao, Trampova administracija priznaje da je okončanje sukoba teži zadatak nego njegovo započinjanje i vođenje, prenosi Unian.
Kelog je naglasio da je u toku naporan rad na diplomatskom frontu, podsetio je da se američki predsednik Donald Tramp sastao sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom na Aljasci i u Vašingtonu sa Vladimirom Zelenskim i evropskim liderima, prenosi Tanjug.
-Okončanje rata nije lak zadatak, ali je Tramp, predsednik mira i posvećen je okončanju ubijanja i razaranja u Ukrajini. Vidljiv je veliki mirovni proces na kojem radimo. Radimo veoma naporno. Nadamo se da ćemo doći do pozicije u kojoj ćemo kratkoročno imati bolje, dugoročne garancije bezbednosti. To je posao koji je u toku, rekao je Kelog.
Prema njegovim rečima, radi se o definisanju "umetnosti mogućeg" kako bi se okončao sukob.
-Predsednik Tramp je izuzetan čovek. Nadamo se da će za godinu dana, na sledeći Dan nezavisnosti 2026. godine, Ukrajina biti zemlja u kojoj neće biti rata. Ovo nije lako vreme. Ovo je težak, težak zadatak. Predsednik Tramp to prepoznaje. Ja to prepoznajem. Svi to prepoznajemo. Mrzim da to kažem: Lako je započeti rat, ali je teško postići mir. Lako je započeti rat, ali je zaista teško zaustaviti rat. I to je upravo mesto gde smo sada, naglasio je Kelog.
On je istakao da su "Ukrajinci su u ratu sa Rusijom duže nego što su Sjedinjene Države bile u Drugom svetskom ratu".
(rt.rs)
