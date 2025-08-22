ČISTKA U CIA: Smenjen vodeći analitičar za Rusiju

GABARD već mesecima sprovodi istragu o stranačkoj korupciji u američkom obaveštajnom aparatu, vezanoj za aferu "Rusijagejt".

Niz nedavno obelodanjenih dokumenata potvrđuje da su rukovodstva CIA-e, FBI, ODNI i još nekih službi sarađivala su na planu da se sabotira predsednik Tramp još od 2016. godine.

Službenica CIA smenjena je posle rada u američkoj obaveštajnoj službi više od 20 godina, piše "Ekonomist".

Godine 2016, kao najviša obaveštajna službenica zemlje za Rusiju i Evroaziju, nadgledala je izradu izveštaja koji je opisivao kako se Rusija, navodno, mešala u predsedničke izbore te godine u korist Donalda Trampa. Nekoliko godina kasnije vratila se u agenciju kao viši menadžer, nadgledajući operacije i analize CIA u vezi sa Rusijom i bivšim Sovjetskim Savezom.

Njena karijera, žale se američki mediji, naglo je prekinuta kada joj je Tulsi Gabard, direktorka Nacionalne obaveštajne službe SAD, ukinula bezbednosnu dozvolu, zajedno sa još 36 drugih aktivnih i bivših zvaničnika koji su optuženi da su izdali zakletvu.

Pomenuta CIA službenica, zajedno sa još dvoje koji su učestvovali u izveštaju iz 2016. godine, spadaju među najviše rangirane karijerne obaveštajce koji su uklonjeni pod Trampovom vlašću.

Ova smena službenika CIA izazvala je, kako navodi ovaj medij, uzbunu među mnogim sadašnjim i aktivnim obaveštajnim zvaničnicima.

-Gubitak bezbednosne dozvole je kraj karijere. Mnogi službenici se takođe oslanjaju na bezbednosne dozvole nakon penzionisanja kako bi tražili konsultantske pozicije. Ko će želeti da radi na nekom kontroverznom pitanju ili da se usudi da iznese analitički stav, navodi se.

Gabard je nedavno objavila da je skoro 40 sadašnjih i bivših saradnika američkih struktura bezbednosti izgubilo je dozvole za pristup poverljivim podacima.

-Dozvola za pristup podacima je privilegija, a ne pravo. Članovi obaveštajne zajednice koji prekrše zakletvu Ustavu i svoje interese stave iznad američkog naroda su izneverili svoju svetu dužnost, izjavila je Gabard na mreži Iks.

Takođe, američki predsednik Donald Tramp osudio je istragu o navodnim vezama između njegove kampanje iz 2016. godine i Kremlja kao "potpuno nespornu" prevaru i "najveći skandal u američkoj istoriji", pozivajući one koji stoje iza nje da se suoče sa posledicama.

Neki od špijuna su nastavili sa tim radom i posle odlaska iz državne službe, pa su u jesen 2020. potpisali pismo u kojem su skandalozne podatke sa laptopa Hantera Bajdena, sina tadašnjeg demokratskog kandidata za predsednika, proglasili za "ruske dezinformacije", iako su bili autentični.

