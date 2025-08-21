ZELENSKI PONOVO PRETI: "Moramo izvršiti pritisak na Putina da okonča rat"

UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da se mora izvršiti pritisak na ruskog predsednika Vladimira Putina kako bi okončao rat.

“Ovaj rat se mora završiti. Putin ne razume ništa osim sile i pritiska. Mi naravno činimo i činićemo sve što je neophodno da zaštitimo našu državu i narod”, poručio je Zelenski u večernjem video obraćanju.

Prema njegovim rečima, američki predsednik Donald Tramp je apsolutno u pravu kada kaže da je nemoguće dobiti rat samo putem odbrane, prenela je agencija Ukrinform.



“Mi istovremeno ne smanjujemo naše napore u diplomatiji, kao i kroz sve naše kontakte sa partnerima, kako bi pregovori ipak mogli da se realizuju, i to upravo oni koji bi nas približili miru”, poručio je ukrajinski zvaničnik.

On je dodao da savetnici za nacionalnu bezbednost, vrhovni komandant vojske, kao i generalštab rade na vojnoj komponenti ukrajinskih bezbednosnih garancija.

“Mi sada svakog dana dodajemo konture buduće bezbednosne arhitekture Ukrajine. One se odnose na oružje, finansije, interakciju sa našim partnerima, snage na kopnu, u vazduhu i na moru”, naveo je Zelenski.

Zelenski se osvrnuo i na Trampove optužbe na račun bivšeg američkog predsednika Džozefa Bajdena i izjavu da “on nije dozvolio Ukrajini da se bori, već samo da se brani”, rekavši da je američki lider apsolutno u pravu.

