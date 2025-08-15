Svet

POČEO SASTANAK PUTINA I TRAMPA

Marija Stevanović

15. 08. 2025. u 21:22

SASTANAK američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina počeo je na Aljasci.

Putin i Tramp trenutno razgovaraju u četiri oka u Trampovom kadilaku. 

Kako je najavljeno, prvo će Putin i Tramp razgovarati u četiri oka, zatim će se sastanak nastaviti u okviru radnog doručka na kojem će učestvovati i delegacije Rusije i SAD.

U sastavu ruske delegacije su ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, pomoćnik predsednika Jurij Ušakov, ministar odbrane Andrej Belousov, ministar finansija Anton Siluanov i specijalni predstavnik predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev.

Posle sastanaka je predviđena zajednička konferencija za novinare, a ruska delegacija planira da odmah potom napusti Aljasku. Inače, kako bi uopšte bio omogućen sastanak na teritoriji SAD, Vašington je suspendovao niz anti-ruskih sankcija.

