POMEREN SASTANAK TRAMPA I PUTINA: Oglasila se Bela kuća
SASTANAK predsednika Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina, održaće se danas u 11.00 časova po lokalnom vremenu u Enkoridžu, na Aljasci, saopštila je Bela kuća.
Po srednjoevropskom vremenu, sastanak bi, prema tome, trebalo da počne u 21 čas.
Prema prethodnim najavama, početak samita je bio zakazan sa početkom u 11.30 časova po lokalnom vremenu, odnosno za 21.30 časova po srednjoevropskom, a biće održan u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu.
Prema zvaničnom rasporedu, Tramp će napustiti Belu kuću u 6.45 časova po istočnoameričkom vremenu, a iz Enkoridža će krenuti nazad u 17.45 časova po lokalnom vremenu, preneo je Rojters.
Predviđeno je da se američki predsednik Tramp vrati u Vašington rano u subotu ujutro.
Putin stigao u Magadan
Predsednik Rusije Vladimir Putin stigao je u Magadan u Rusiji u okviru priprema za predstojeći samit sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, koji će se održati na Aljasci, objavila je jutros agencija RIA Novosti.
Kako je potvrdio portparol Kremlja Dmitrij Peskov, Putin će tokom boravka u Magadanu obići infrastrukturne projekte i industrijske objekte, i održaće razgovore sa gubernatorom Sergejem Nosovim.
"Nakon toga, predsednik će otputovati na Aljasku, gde će započeti rusko-američke razgovore", rekao je Peskov.
(Tanjug)
