Svet

POMEREN SASTANAK TRAMPA I PUTINA: Oglasila se Bela kuća

Новости онлине

15. 08. 2025. u 08:58

SASTANAK predsednika Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina, održaće se danas u 11.00 časova po lokalnom vremenu u Enkoridžu, na Aljasci, saopštila je Bela kuća.

ПОМЕРЕН САСТАНАК ТРАМПА И ПУТИНА: Огласила се Бела кућа

Foto: Profimedia

Po srednjoevropskom vremenu, sastanak bi, prema tome, trebalo da počne u 21 čas.

Prema prethodnim najavama, početak samita je bio zakazan sa početkom u 11.30 časova po lokalnom vremenu, odnosno za 21.30 časova po srednjoevropskom, a biće održan u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu.

Prema zvaničnom rasporedu, Tramp će napustiti Belu kuću u 6.45 časova po istočnoameričkom vremenu, a iz Enkoridža će krenuti nazad u 17.45 časova po lokalnom vremenu, preneo je Rojters.

Predviđeno je da se američki predsednik Tramp vrati u Vašington rano u subotu ujutro.

Putin stigao u Magadan

Predsednik Rusije Vladimir Putin stigao je u Magadan u Rusiji u okviru priprema za predstojeći samit sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom, koji će se održati na Aljasci, objavila je jutros agencija RIA Novosti.

Kako je potvrdio portparol Kremlja Dmitrij Peskov, Putin će tokom boravka u Magadanu obići infrastrukturne projekte i industrijske objekte, i održaće razgovore sa gubernatorom Sergejem Nosovim.

"Nakon toga, predsednik će otputovati na Aljasku, gde će započeti rusko-američke razgovore", rekao je Peskov.

(Tanjug)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DŽIHADISTI U SIRIJI TRAŽE POVRATAK RUSKIH TRUPA: Nema ko drugi da zaustavi Izraelce
Svet

0 1

DŽIHADISTI U SIRIJI TRAŽE POVRATAK RUSKIH TRUPA: Nema ko drugi da zaustavi Izraelce

NOVA islamistička prelazna vlada Sirije želi povratak ruskih vojnih policijskih patrola u južnim oblastima zemlje, sa ciljem da obuzda rastuće izraelske vojne operacije u tom regionu, prenosi list Kommersant pozivajući se na učesnika sastanka održanog početkom avgusta u Moskvi između sirijskog ministra spoljnih poslova Asaada al-Šaibanija i predstavnika sirijske dijaspore.

14. 08. 2025. u 22:22

Politika
Tenis
Fudbal
EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete delijama posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!

EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!