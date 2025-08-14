UDAR NA UKRAJINSKI RAKETNI PROGRAM FSB: Rusija uništila program Sapsan u specijalnoj operaciji

FEDERALNA služba bezbednosti Ruske Federacije (FSB) saopštila je 14. avgusta da su ruske snage izvele specijalnu operaciju kojom su uništena četiri ukrajinska vojnoindustrijska postrojenja za proizvodnju balističkih raketa Sapsan (Grom-2), nanoseći „kolosalnu“ štetu i praktično zaustavljajući čitav program.

U zajedničkoj akciji FSB-a i Ministarstva odbrane Rusije, pogođene su hemijske i mašinske fabrike u Pavlogradu (Dnjepropetrovska oblast), kao i „Zvezda“ i Državni naučno-istraživački institut za hemijske proizvode u Šostki (Sumska oblast). Uništenje svih ciljeva potvrđeno je analizom satelitskih snimaka i obaveštajnih izvora iz otvorenih podataka.

Prema tvrdnjama FSB-a, Ukrajina je, uz odobrenje NATO-a, planirala upotrebu raketa Sapsan za duboke udare na teritoriji Rusije. „Zahvaljujući zajedničkim naporima FSB-a i Oružanih snaga Rusije, planovi Ukrajine su osujećeni,“ navodi se u saopštenju.

FSB je procenio da je šteta naneta ukrajinskom vojnoindustrijskom kompleksu „kolosalna“ i veća čak i od posledica operacije „Paukova mreža“, kojom je Kijev početkom juna ciljao i značajno oštetio stratešku rusku avijaciju.

PROJEKAT SAPSAN – ISTORIJAT I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Razvoj sistema Sapsan (poznatog i kao Hrim ili Grom-2) započeo je još početkom 1990-ih, ali je ozbiljan rad počeo tek posle 2013. godine, pod vođstvom konstruktorskog biroa Pivdenne. Nakon izbijanja sukoba u Donbasu 2014. godine, projekat je dobio dodatnu podršku, a 2016. godine pojavile su se informacije o partnerstvu sa Saudijskom Arabijom.

Lansirno vozilo sistema Sapsan prvi put je prikazano javnosti 2018. godine tokom parade u Kijevu, a svako je moglo da nosi i lansira dve rakete. U pitanju je taktička balistička raketa dometa do 700 km, sa bojevom glavom težine 480 kg. Glavni sistem navođenja bazirao se na inercijalnoj navigaciji uz pomoć satelita, a razvijalo se i više alternativnih rešenja.

FSB je objavio kartu dometa Sapsana, prema kojoj se veliki deo zapadne Rusije, uključujući i Moskvu, nalazio u zoni dejstva.

Podsetimo, Kijev je zvanično objavio da je pokrenuo serijsku proizvodnju operativno-taktičkog raketnog kompleksa (OTRK) „Sapsan“, pre samo dva meseca.

Podsetimo, Zelenski je početkom januara meseca u žurbi da popravi moral stanovništvu prezentacijom novog raketnog sistema, predstavio Grom-2 dok smo na propratnom videu gledali južnokorejske balističke rakete Hyunmoo-2A.

NEMAČKA FINANSIJSKA I TEHNIČKA POMOĆ

Zvaničnik FSB-a izjavio je za TASS da je Ukrajina u poslednje vreme radila na projektu uz finansijsku podršku Nemačke i asistenciju stranih stručnjaka. „Utvrđeno je da su uz nemačko finansiranje i pomoć stranih eksperata u odbrambenim postrojenjima Dnjepropetrovske i Sumske oblasti razvijani i proizvođeni sistemi Sapsan, sposobni za udare duboko u teritoriju Ruske Federacije,“ naveo je on.

Podsećamo, u maju je nemački kancelar Fridrih Merc obećao predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom da će Berlin pomoći u proizvodnji naoružanja velikog dometa. Ministarstvo odbrane Nemačke tada je saopštilo da će finansirati proizvodnju takvih sistema u Ukrajini, a „prvi primerci mogli bi biti operativni u roku od nekoliko nedelja“.

UDAR UOČI SAMITA PUTIN–TRAMP

Rusko Ministarstvo odbrane je i ranije prijavljivalo presretanje raketa Sapsan, mada su prethodni napadi najverovatnije bili deo testiranja u fazi razvoja. Pre samo nekoliko meseci, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je kako su visokopreciznim oružjem sa kopnenih i pomorskih platformi, kao i pomoću bespilotnih letelica, gađali i uništili lokaciju na kojoj su se izvodila ispitivanja ukrajinskog operativno-taktičkog raketnog sistema (OTRK) „Sapsan“, zajedno sa norveškim PVO sistemima NASAMS koji su ga štitili.

Uništenje ovog programa predstavlja ozbiljan udar za Kijev, posebno u trenutku kada je pokušavao da poveća pritisak pred predstojeći samit predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci. Bez Sapsana, Ukrajina sada ima znatno manju sposobnost da eskalira sukob.

O ovom ukrajinskom operativno taktičkom raketnom sistemu smo pisali u nekoliko navrata, a koje ciljeve u Rusiji bi mogle da pogode Oružane snage Ukrajine svojim najnovijim raketama Grom-2, pročitajte ovde. Takođe, ruski izvori vesti su već u nekoliko navrata prijavili obaranje rakete Sapsan, prvi put još početkom 2023. godine.

