UDAR NA UKRAJINSKI RAKETNI PROGRAM FSB: Rusija uništila program Sapsan u specijalnoj operaciji

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

14. 08. 2025. u 19:14

FEDERALNA služba bezbednosti Ruske Federacije (FSB) saopštila je 14. avgusta da su ruske snage izvele specijalnu operaciju kojom su uništena četiri ukrajinska vojnoindustrijska postrojenja za proizvodnju balističkih raketa Sapsan (Grom-2), nanoseći „kolosalnu“ štetu i praktično zaustavljajući čitav program.

Foto printskrin youtube Vo Duy Armed World Defense

U zajedničkoj akciji FSB-a i Ministarstva odbrane Rusije, pogođene su hemijske i mašinske fabrike u Pavlogradu (Dnjepropetrovska oblast), kao i „Zvezda“ i Državni naučno-istraživački institut za hemijske proizvode u Šostki (Sumska oblast). Uništenje svih ciljeva potvrđeno je analizom satelitskih snimaka i obaveštajnih izvora iz otvorenih podataka.

Prema tvrdnjama FSB-a, Ukrajina je, uz odobrenje NATO-a, planirala upotrebu raketa Sapsan za duboke udare na teritoriji Rusije. „Zahvaljujući zajedničkim naporima FSB-a i Oružanih snaga Rusije, planovi Ukrajine su osujećeni,“ navodi se u saopštenju.

FSB je procenio da je šteta naneta ukrajinskom vojnoindustrijskom kompleksu „kolosalna“ i veća čak i od posledica operacije „Paukova mreža“, kojom je Kijev početkom juna ciljao i značajno oštetio stratešku rusku avijaciju.

Foto printskrin youtube Vo Duy Armed World Defense

PROJEKAT SAPSAN – ISTORIJAT I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Razvoj sistema Sapsan (poznatog i kao Hrim ili Grom-2) započeo je još početkom 1990-ih, ali je ozbiljan rad počeo tek posle 2013. godine, pod vođstvom konstruktorskog biroa Pivdenne. Nakon izbijanja sukoba u Donbasu 2014. godine, projekat je dobio dodatnu podršku, a 2016. godine pojavile su se informacije o partnerstvu sa Saudijskom Arabijom.

Lansirno vozilo sistema Sapsan prvi put je prikazano javnosti 2018. godine tokom parade u Kijevu, a svako je moglo da nosi i lansira dve rakete. U pitanju je taktička balistička raketa dometa do 700 km, sa bojevom glavom težine 480 kg. Glavni sistem navođenja bazirao se na inercijalnoj navigaciji uz pomoć satelita, a razvijalo se i više alternativnih rešenja.

FSB je objavio kartu dometa Sapsana, prema kojoj se veliki deo zapadne Rusije, uključujući i Moskvu, nalazio u zoni dejstva.

Podsetimo, Kijev je zvanično objavio da je pokrenuo serijsku proizvodnju operativno-taktičkog raketnog kompleksa (OTRK) „Sapsan“, pre samo dva meseca.

Podsetimo, Zelenski je početkom januara meseca u žurbi da popravi moral stanovništvu prezentacijom novog raketnog sistema, predstavio Grom-2 dok smo na propratnom videu gledali južnokorejske balističke rakete Hyunmoo-2A.

NEMAČKA FINANSIJSKA I TEHNIČKA POMOĆ

Zvaničnik FSB-a izjavio je za TASS da je Ukrajina u poslednje vreme radila na projektu uz finansijsku podršku Nemačke i asistenciju stranih stručnjaka. „Utvrđeno je da su uz nemačko finansiranje i pomoć stranih eksperata u odbrambenim postrojenjima Dnjepropetrovske i Sumske oblasti razvijani i proizvođeni sistemi Sapsan, sposobni za udare duboko u teritoriju Ruske Federacije,“ naveo je on.

Podsećamo, u maju je nemački kancelar Fridrih Merc obećao predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom da će Berlin pomoći u proizvodnji naoružanja velikog dometa. Ministarstvo odbrane Nemačke tada je saopštilo da će finansirati proizvodnju takvih sistema u Ukrajini, a „prvi primerci mogli bi biti operativni u roku od nekoliko nedelja“.

UDAR UOČI SAMITA PUTIN–TRAMP

Rusko Ministarstvo odbrane je i ranije prijavljivalo presretanje raketa Sapsan, mada su prethodni napadi najverovatnije bili deo testiranja u fazi razvoja. Pre samo nekoliko meseci, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je kako su visokopreciznim oružjem sa kopnenih i pomorskih platformi, kao i pomoću bespilotnih letelica, gađali i uništili lokaciju na kojoj su se izvodila ispitivanja ukrajinskog operativno-taktičkog raketnog sistema (OTRK) „Sapsan“, zajedno sa norveškim PVO sistemima NASAMS koji su ga štitili.

Uništenje ovog programa predstavlja ozbiljan udar za Kijev, posebno u trenutku kada je pokušavao da poveća pritisak pred predstojeći samit predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci. Bez Sapsana, Ukrajina sada ima znatno manju sposobnost da eskalira sukob.

O ovom ukrajinskom operativno taktičkom raketnom sistemu smo pisali u nekoliko navrata, a koje ciljeve u Rusiji bi mogle da pogode Oružane snage Ukrajine svojim najnovijim raketama Grom-2, pročitajte ovde. Takođe, ruski izvori vesti su već u nekoliko navrata prijavili obaranje rakete Sapsan, prvi put još početkom 2023. godine.

