NETANJAHU OBJAVIO ŠOKANTAN PLAN: Zauzećemo čitavu Gazu!

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da Izrael planira da preuzme kontrolu nad čitavom teritorijom Gaze.

Tanjug/Evelyn Hockstein/Pool Photo/AP

Netanjahu je ovaj plan otkrio u intervjuu za američku televiziju Foks uoči sastanka kabineta za bezbednost na kojem bi trebalo da bude doneta odluka o širenju vojne akcije u Gazi.

Do plana o zauzimanju Gaze došlo je nakon zastoja u pregovorima o primirju između Izraela i Hamasa.

Na direktno pitanje da li Izrael planira da zauzme celu Gazu, Netanjahu je odgovorio: „To nameravamo“.

- Želimo da sebe i narod Gaze oslobodimo užasnog terora Hamasa - rekao je Netanjahu, a prenosi „Njujork tajms“.