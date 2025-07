GLOBA ZA PAPUČE I VISOKE POTPETICE: Sve veće restrikcije i kazne za turiste tokom letovanja širom Evrope

Nošenje bikinija na ulicama portugalskog grada Albufeire moglo bi da vas košta paprenih hiljadu i po evra.

Foto: Goran Čvorović

Ovo je samo najnovija u nizu mera koje donose lokalne vlasti turističkih gradova širom Evrope, da bi sačuvali javni red i mir.

Turisti u ovom gradiću na jugu Portugalije mogu da se šetaju u kupaćim gaćama na plažama i oko njih, ili u hotelskim kompleksima, ali ako takvi izađu u šetnju, rizikuju pozamašnu kaznu. Oni koji budu uhvaćeni bez krpice na sebi, moraće da odreše kesu još više, plaćajući čak 1.800 evra. Pod uslovom da imaju gde da stave novčanik. Portugalski zakon predviđa i kaznu od čak 36.000 evra za one koji organizuju nedozvoljene bučne masovne žurke.

Mediji širom Evrope prenose ovih letnjih turističkih dana upozorenja građanima koji se spremaju na odmor posle godinu dana dugog i napornog rada, da im ovo opuštanje ne bi preselo. Tim pre, što se mere pooštravaju duž celog kontinenta, od Velike Britanije, do Grčke.

Mere su pooštrili i u poznatom italijanskom mestašcu Portofino u regionu Ligurije koje ima svega 350 stanovnika, ali tokom leta dobije i do sto hiljada turista. Ko se od njih na javnim mestima bude šetao u kupaćem kostimu, bez obuće, konzumirao alkohol na ulici, sedeo ili ležao na trotoarima, zidinama ili u parkovima, organozovao piknik na javnim površinama, ali i imao seksualni odnos na otvorenom, vršio nuždu na javnim mestima ili pravio nesnosnu buku ili ostavljao kolica iz supermarketa nasred ulice, rizikuje kaznu u lakšim slučajevima od 26 do 510 evra, a u težim od 1.500 do 1.770. Fotografisanje koje ometa saobraćaj može u ovom mestu da vas košta 275 evra.

Takođe u Italiji, kupanje u zabranjenim zonama u jezeru Garda kažnjava se sa 700 evra, a organizovanje improvizovanih i bučnih fudbalskih mečeva 600, upozorava "Forbes". Šetnja u kupaćem kostimu u Sorentenu "košta" 500. Slušanje glasne muzike napolju ili kupanje u kanalu u Veneciji kažnjava se sa 1.000 evra. Istovremeno, "Juronjuz" skreće pažnju turistima da je u Rimu, pod pretnjom kazne, zabranjeno šetati se golih prsa i za muškarce, jesti nepristojno na ulici u blizini znamenitosti ili skidati ljubavne katance.

U Španiji, ako vas policija uhvati da vozite bosi, u papučama ili u drugoj neprikladnoj obući, kazniće vas i do 200 evra. Pušenje na plaži u ovoj zemlji moglo bi da vas košta 2.000. U mestu Kalp, ako vas uhvate da ste peškirom "rezervisali" ležaljku pre 9 sati ujutro, moraćete da se "isprsite" za 250 evropskih novčanica! Uriniranje na javnom mestu kažnjava se sa 750, a sankcioniše se i šetanje u kupaćem kostimu. Pijanstvo na javnom mestu na Majorci, Ibici i Kanarskim ostrvima može da košta i do 3.000 evra.

Ni Francuska ne zaostaje. Ispijanje vina na ulici van restorana u Parizu podleže kazni od 135 evra, podseća "Parizjen". Šetnja u bikiniju na trotoaru na Azurnoj obali košta 38 evra. Skupljanje školjki ili kamenja na određenim plažama u Grčkoj može da vas ostavi bez hiljadu evra. Nošenje visokih potpetica na nekim arheološkim mestima kažnjava se 900. Na Kipru je striktno zabranjeno da se jede i pije za volanom. Vozaču čak nije dozvoljeno ni da pije vodu, uz rizik od 85 evra.

U Hrvatskoj, zbog šetnje u kupaćem kostimu na ulicama Splita možete da budete kažnjeni sa 150 evra, a zbog konzumiranja alkohola na javnim površinama na Hvaru čak 600. Ko ovde pušta muziku jaču od 85 decibela, čak i na svadbama, takođe rizikuje kaznu. Zbog penjanja na stare zidine Dubrovnika može da vam bude razrezana globa od 700 evra. Turska je uvela novo pravilo za sve putnike u avionu, koji će morati da čekaju upaljeno svetlo da bi se odvezali pri sletanju. Ko to ne bude poštovao, ili bude iz sedišta izlazio preko reda, platiće 62 evra.

Striktni su i u kontinentalnom delu Evrope. U liberalnoj Holandiji sada zabranjuju pušenje kanabisa na ulici, na čuvenom jezeru Halštat u Austriji zabranjeno je snimanje selfija zbog velike gužve koja se zbog toga pravi, dok kontinuirano snimanje filmova s putovanja kojim se ugrožava privatnost drugih u ovoj zemlji može da bude kažnjeno i sa čak 25.000 evra. Agresivna vožnja uz nepoštovanje drugih učesnika saobraćaja u Nemačkoj košta i do 4.000. U Berlinu je zabranjeno ispijanje alkohola na ulici i preterano larmanje. U Pragu kažnjavaju utostitelje ako služe pijane goste. Buka ili bacanje otpadaka na ulicama Švajcarske može skupo da vas košta. Vožnja van puteva na Islandu kažnjava se sa 3.500 evra.

Osim zabrana, uvedene su i značajne restrikcije. U italijanskoj Popmeji može da bude najviše 20.000 posetilaca. Rimski koloseum sada prima najviše 3.000 ljudi. Ulaz u Veneciju plaća se 5 evra uz zakazivanje, odnosno 10 na licu mesta, a kazna za nepoštovanje ovog propisa je 300 evra. Limitiran je broj kupača na plažama Sardinije, dok je u Firenci zabranjeno izdavanje stanova preko "Er-Bi-En-Bi" na kraće vreme. Ulazak na grčka ostvra Santorini i Mikonos sada podleže taksi od 20 evra po osobi. Sedamdeset odsto prostora na plažama u Grčkoj mora da bude bez ležaljki. Na Akropolju, broj posetilaca je limitiran na 20.000 dnevno. U Dubrovniku, samo 2 velika kruzera s turistima mogu da pristanu tokom jednog dana. Prodaja alkohola na Palmi na Majorci zabranjena je od 21.30 do 8 ujutro, barovi u Alikanteu mogu da rade samo do 0.30, odnosno 1 po ponoći vikendom, a noćni klubovi do 1, odnosno 3 sata ujutro. Ostalo je, na odmoru, valjda, dozvoljeno.