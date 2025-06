FSB PRIVELA DVE ŽENE: Radile kao agenti ukrajinskih specijalnih službi

PRIPADNICI bezbednosnih službi uhapsili su u Krimu dve žene koje su ukrajinskim obaveštajnim službama dostavljale informacije o vojnim objektima i pripadniku Crnomorske flote, saopštio je Centar za odnose s javnošću FSB-a Rusije.

Foto: printskrin JuTjub

-Federalna služba bezbednosti Ruske Federacije u Republici Krim suzbila je delovanje dve žene — agenata ukrajinskih specijalnih službi, koje su prenosile podatke o vojnim objektima na Krimu, navodi se u saopštenju.

Ističe se da je jedna žena iz Nižnjegorskog rejona ponudila vojnoj obaveštajnoj službi Ukrajine pomoć u prikupljanju podataka i predala koordinate vojnih objekata, uključujući i skladište sa gorivom i mazivima.

-Ta informacija bila je namenjena kako bi Oružane snage Ukrajine naknadno izvršile vatreni udar po njima, navodi FSB.

Pored toga, meštanka Sevastopolja sarađivala je sa Službom bezbednosti Ukrajine (SBU) preko aplikacije Telegram, prikupljajući podatke o jednom pripadniku Crnomorske flote.

Uhapšena je priznala na video-snimku Centra za odnose s javnošću FSB-a Rusije da je po nalogu SBU fotografisala objekat PVO u blizini Kerča, kao i da je podmetnula požar u trafostanici.

-Koordinator je tražio da snimim video i fotografije PVO sistema koji se nalazio u blizini Kerča i da mu pošaljem. To sam i uradila. Nakon toga me je zamolio da zapalim trafostanicu. U avgustu 2023. godine sam to i učinila. Periodično se javljao i tražio nove snimke PVO sistema, otkrila je.

Druga uhapšena navela je da je u avgustu 2023. godine na sopstvenu inicijativu prikupljala i predavala ukrajinskoj vojnoj obaveštajnoj službi podatke o položaju jedinica Ministarstva odbrane Rusije na Krimu.

-Žene su uhapšene i priznale su krivicu. Istražni odsek Uprave FSB Rusije za Republiku Krim protiv osumnjičenih je pokrenuo krivični postupak po članu 275 Krivičnog zakonika Ruske Federacije (izdaja države u formi špijunaže). Određena im je preventivna mera u vidu pritvora, ističe se u izveštaju.

FSB podseća da ukrajinske specijalne službe aktivno koriste mesindžere poput Telegrama i Votsapa za uključivanje građana u sabotažne i obaveštajne aktivnosti.

(rt.rs)

BONUS VIDEO - PONUDA NA SAJMU AUTOMOBILA: Pogledajte kako izgledaju novi modeli