Fudbal

NIKO SE NIJE NADAO OVOM TRANSFERU! Odjeknula "bomba" u srpskom fudbalu!

Новости.онлине

04. 07. 2026. u 15:38

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Nekadašnji mladi reprezentativac Srbije pojačao redove novog prvoligaša iz Kruševca.

НИКО СЕ НИЈЕ НАДАО ОВОМ ТРАНСФЕРУ! Одјекнула бомба у српском фудбалу!

Photo: A2824 Franz-Peter Tschauner / DPA / Profimedia

Napredak iz Kruševca je bio među najvećim razočaranjima Superlige, pa se preselio u Prvu ligu Srbije.

Međutim, tim sa Bagdale želi ekspresan povratak u elitno društvo, što pokazuju imena koja dovodi u prelaznom roku. Već su stigla pojedina pojačanja, a poslednje u nizu je Filip Stuparević, svojevremeno najmlađi debitant u Superligi koji se vraća u srpski fudbal, posle boravka na Islandu.

Obećavao je mnogo 25-godišnji napadač u mlađim danima i važio je za jednog od najtalentovanijih igrača svoje generacije u našoj zemlji, a njegov potencijal prepoznao je i Votford koji ga je kupio od Voždovca u transferu vrednom više od 2.000.000 evra. 

Nije dobio pravu priliku pa su usledile pozajmice u pomenutom timu iz Beograda u dva navrata i u češkom Pribramu, a nakon i više nego pristojnih partija, Stuparević je zadužio opremu Metalca iz Gornjeg Milanovca pre nego što se ponovo otisnuo u inostranstvo.

Stuparević je dobrim partijama u dresu nekadašnjeg superligaša obezbedio sebi transfer u člana druge lige UAE, Al Orube, a u tom klubu se preporodio pošto je postigao 20 golova na 15 mečeva da bi potom usledila selidba u Domžale. 

U Sloveniji je pružao korektne partije, a onda je otišao u Premijer ligu, ali ovoga puta škotsku pošto je zadužio opremu Madervela.

Kao i u Votfordu ni u ovom timu nije dobio ozbiljniju priliku pa je prešao rang niže gde je igrao za Morton. 

Bio je i više nego solidan, a onda se odlučio za selidbu na Island, ali se tamo nije proslavio. 

Nastupao je i za mladu reprezentaciju Srbije, a ostaje da se vidi da li će uspeti da pomogne Napretku u ostvarivanju zacrtanih ambicija.

BONUS VIDEO: Ovako se u Madridu slavila 15. titula u Ligi šampiona 

 

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