ZAMENIK predsednika Saveta bezbednosti Ruske Federacije i predsednik partije "Jedinstvena Rusija" Dmitrij Medvedev izjavio je da je oslobađanje Konstantinovke očigledan uspeh Oružanih snaga Rusije i važna etapa u konačnom oslobađanju Donbasa, kao i u ostvarivanju ciljeva Specijalne vojne operacije (SVO), prenose RIA Novosti.

Foto: Ekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Medvedev je najavio da će se nova bezbednosna zona u Ukrajini prostirati preko teritorija Sumske, Dnjepropetrovske i Harkovske oblasti.

Osvrćući se na izjave ukrajinskih vlasti i njihovih zapadnih saveznika, Medvedev je posavetovao kijevski režim i njegove sponzore da se ne zavaravaju sopstvenom propagandnom retorikom, poručivši da će istina i dalje krčiti svoj put.

- Lažna retorika banderovskog Kijeva i njegovih sponzora, koji šire besmislice o 'prelasku inicijative', potrebna je samo radi njihovog političkog opstanka i daljeg izdvajanja novca za rat. Kako bi inače svojim narodima objasnili gubitak 20 odsto nekadašnje teritorije i nestanak polovine stanovništva države - istakao je Medvedev na platformi "Maks".

Medvedev je inače juče doputovao u Iran kako bi prisustvovao ceremoniji opraštanja od bivšeg vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hamneija.

(RT Balkan)

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