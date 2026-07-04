Tenis

DEMON KROZ PAKAO DO OSMINE FINALA! Strašan meč rešen u pet setova!

Новости.онлине

04. 07. 2026. u 15:15

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Australijski teniser Aleks de Minor plasirao se u osminu finala Vimbldona, pošto je u trećem kolu u Londonu pobedio Amerikanca Zakarija Svajdu rezultatom 3:0 (po setovima 6:2, 5:7, 6:2, 6:4).

ДЕМОН КРОЗ ПАКАО ДО ОСМИНЕ ФИНАЛА! Страшан меч решен у пет сетова!

AP Photo/Brian Inganga

Meč je trajao dva sata i 41 minut. De Minor je šesti teniser sveta, dok se Svajda nalazi na 66. mestu ATP liste.

AP Photo/Brian Inganga

Australijski teniser će u osmini finala Vimbldona igrati protiv pobednika meča između Italijana Flavija Kobolija i Rusa Karena Hačanova.

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