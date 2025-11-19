Region

OPSADNO STANJE U KALESIJI: Lopovi nakon pljačke zlatare pucali na policiju - jedan pljačkaš pronađen mrtav (VIDEO)

В. Н.

19. 11. 2025. u 11:15

U PUCNjAVI koja se rano jutros dogodila u Kalesiji, ranjen je jedan od pljačkaša zlatare, koji je kasnije pronađen mrtav, piše portal sarajevskog Avaza.

ОПСАДНО СТАЊЕ У КАЛЕСИЈИ: Лопови након пљачке златаре пуцали на полицију - један пљачкаш пронађен мртав (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Do pucnjave je došlo nakon pokušaja pljačke zlatare, kada su počinioci zapucali na policajce i pobegli s lica mesta.

Preminulog pljačkaša navodno su iz automobila izbacili ostali počinioci, piše portal.

U Kalesiji je trenutno opsadno stanje, brojne policijske snage su na terenu u potrazi za ostalim počiniocima.

Sarajevski portal Klix objavio je snimak jutrošnje pucnjave u centru Kalesije. Na snimku se vide policijski službenici koji pucaju na vozilo u pokretu, a u kojem su se nalazile osobe koje su pokušale da opljačkaju zlataru.

Iz Uprave policije MUP-a TK jutros nisu mogli da potvrde da li su napadači otvorili vatru na policijske službenike.

To će, rekli su, biti poznato nakon uviđaja.

Za sada nije poznato ima li povređenih osoba u automobilu na koje je pucano.

Za napadačima tragaju brojne policijske agencije na području Tuzlanskog kantona, ali i šire.     

U akciju su uključeni i MUP Republike Srpske i Granična policija BiH, a o svemu su obavešteni i kantonalni MUP-ovi.

Policija je blokirala ovo područje i u toku je uviđaj.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MOLILA LJUDE DA ZOVU POLICIJU: Aldina bežala kroz grad od pomahnitalog ubice sa pištoljem, on je sustigao i ubio
Region

0 0

MOLILA LJUDE DA ZOVU POLICIJU: Aldina bežala kroz grad od pomahnitalog ubice sa pištoljem, on je sustigao i ubio

U KANTONALNOM sudu u Mostaru pred sudijom za prethodni postupak, Elisom Sultanićem, jutros je održano ročište po predlogu Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona za određivanje pritvora prema Anisu Kalajdžiću (33) iz Mostara zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo "Teško ubistvo ženske osobe", kao i "Neovlašćeno nabavljanje, držanje ili prodaja oružja ili bitnih delova za oružje."

19. 11. 2025. u 12:40

Politika
Tenis
Fudbal
AUDIO BM POKLANJA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata

AUDIO BM POKLANjA VAUČER OD 10.000 DINARA: Evo kako brzo i lako da dođete do slušnih aparata