VOLE SE, ALI NE ŽELE DA ŽIVE ZAJEDNO: Zašto sve više parova bira ljubav na dve adrese?

ZAJEDNIČKI život dugo se smatrao prirodnim korakom u ozbiljnoj vezi. Međutim, neki parovi danas biraju drugačiji put - vole se, provode vreme zajedno, putuju i planiraju budućnost, ali svako se na kraju dana vraća u svoj dom.

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Ovakav oblik veze poznat je kao Living Apart Together (LAT), odnosno „zajedno, ali odvojeno“. Partneri su u stabilnoj emotivnoj vezi, ali svesno odlučuju da ne dele isti životni prostor.

Iako nekome ovakav odnos može da deluje neobično, za pojedine parove predstavlja način da sačuvaju i ljubav i ličnu slobodu.

Ljubav bez svakodnevnih kompromisa

Jedan od glavnih razloga za ovakav izbor jeste želja za samostalnošću. Partneri ne moraju da usklađuju svaku naviku, raspored spavanja ili način održavanja doma.

Posebno je zanimljivo što ovakav model može da odgovara ljudima koji su već prošli kroz brak, razvod ili gubitak partnera. Nakon godina zajedničkog života, neki jednostavno ne žele ponovo da menjaju ustaljene navike.

To, međutim, ne znači da manje vole osobu sa kojom su u vezi.

Da li odvojen život čuva romantiku?

Kada partneri ne dele svakodnevicu, zajedničko vreme često se pažljivije planira. Susreti, večere i vikendi mogu da zadrže osećaj iščekivanja koji se ponekad izgubi u rutini.

Ipak, život na dve adrese nije garancija srećne veze. Ovakav odnos zahteva poverenje, otvorenu komunikaciju i dogovor o tome koliko vremena partneri žele da provode zajedno.

Važno je i da oboje zaista žele isti način života. Ako jedna osoba priželjkuje zajednički dom, a druga stalno odlaže taj korak, nezadovoljstvo je gotovo neizbežno.

Zajednička adresa nije jedino merilo ljubavi

Za neke parove zajednički dom predstavlja sigurnost i bliskost. Drugima više odgovara da imaju svoj prostor, a da ljubav neguju kroz redovne susrete i zajedničke planove.

Suština je u tome da ozbiljna veza ne mora kod svakoga da izgleda isto. Nekim ljudima ljubav znači deljenje svakog jutra, a drugima saznanje da imaju nekoga kome se raduju, čak i kada ne žive pod istim krovom.

(24sedam)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.