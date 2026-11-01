EVO KAKO ĆE KINA POSLATI ASTRONAUTE NA MESEC: Dvojica će se spustiti na površinu, treći ih čeka u orbiti

KINA je predstavila detaljniji plan svoje prve misije sa ljudskom posadom na Mesec, koju namerava da realizuje pre 2030. godine. Posadu će činiti tri astronauta, od kojih će dvojica sići na površinu Meseca i obavljati naučna istraživanja, dok će treći ostati u letelici u lunarnoj orbiti i čekati njihov povratak.

Foto: Printskrin Iks/China Military Bugle

Plan je predstavljen 31. oktobra na Sedmom kineskom simpozijumu o svemirskim letovima sa ljudskom posadom u Pekingu. Prema rečima Vanga Sjanga, zamenika glavnog projektanta kineskog programa svemirskih letova sa ljudskom posadom, misija će se oslanjati na lansiranje dve rakete-nosača „Long marč-10“.

Jedna raketa poslaće u svemir lunarni modul „Lanjue“, namenjen spuštanju astronauta na Mesec, dok će druga lansirati letelicu „Mengdžou“, koja će prevoziti tročlanu posadu. Nakon ulaska u Mesečevu orbitu, dve letelice će se spojiti, a dvojica astronauta preći će u lunarni modul.

Manned Lunar Exploration: China plans to land Chinese taikonauts on the Moon before 2030, with a crew of three, two of whom are expected to set foot on the lunar surface, according to information released at the 7th Human Space Symposium, held in Beijing on October 31, 2026. The country’s first manned lunar mission will employ a lunar-orbit rendezvous and docking profile, said Wang Xiang, deputy chief designer of China’s manned space program and chief designer of the lunar exploration program, at the symposium. A “two launches, one lunar landing” approach will be used for the mission. Under this mode, two Long March-10 carrier rockets will be used: First, the lander will be sent into lunar orbit, after which a crewed spacecraft will launch to rendezvous and dock with the lander. Two taikonauts will then enter the lander, which will separate from the crewed spacecraft and land on the lunar surface to carry out scientific exploration activities. After completing the mission, the taikonauts will ascend from the lunar surface aboard the lander, conduct a second rendezvous and docking with the crewed spacecraft in lunar orbit, and return to Earth aboard the crewed spacecraft. At present, research, development and construction work for the lunar landing phase of China’s lunar exploration program is progressing steadily. #HumanSpaceflight #MannedLunarMission #MoonLanding #LunarExploration #LongMarch10 #LanyueLunarLander #Taikonaut #Astronaut #ChinaSpace #CNSA #CASC #ChinaMilitary #ChinaMilBugle — China Military Bugle (@ChinaMilBugle) October 31, 2026

Modul će se zatim odvojiti i spustiti na površinu Meseca, gde će astronauti sprovesti planirana naučna istraživanja. Po završetku zadataka, ponovo će poleteti sa Mesečeve površine i spojiti se sa letelicom „Mengdžou“, u kojoj ih čeka treći član posade. Sva trojica potom će krenuti nazad ka Zemlji.

Kina priprema i naredne korake

Prema izveštajima kineskih medija, razvoj ključne opreme napreduje, a tokom priprema već su obavljeni važni testovi. Među njima su ispitivanja sistema za bezbedno napuštanje letelice u slučaju problema tokom lansiranja, kao i testiranje spuštanja i ponovnog uzletanja lunarnog modula.

Pre slanja astronauta na Mesec planiran je i probni let lunarnog modula bez posade. Taj korak trebalo bi da omogući dodatnu proveru tehnologije pre nego što se ljudi upuste u misiju.

Kina je cilj slanja astronauta na Mesec pre 2030. godine najavljivala i ranije. Najnovije predstavljanje donosi detaljniji prikaz organizacije leta i uloga članova posade, ali planirani rok još ne znači da je datum misije konačno određen.

Peking istovremeno razvija raketu „Long marč-10“, letelicu „Mengdžou“ i lunarni modul „Lanjue“, koji bi trebalo da postanu ključni delovi kineskog programa istraživanja Meseca.

(Global Times)

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