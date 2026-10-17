MESEC U JARCU: 3 horoskopska znaka će imati odličan vikend
MESEC se nalazi u zemljanom Jarcu, a ovakva planetarna pozicija donosi povoljne mogućnosti za Jarčeve, Bikove i Device.
Ovo je period kada emocije stavljamo u drugi plan, a prednost dajemo obavezama, odgovornosti i konkretnim rezultatima.
Jarčevima vlada Saturn
Jarac je znak kojim vlada Saturn, planeta vremena, strpljenja i životnih lekcija, pa nas Mesec u ovom znaku podseća da se do svega što vredi dolazi postepeno, uz trud i istrajnost.
Tokom ovog tranzita možemo biti zatvoreniji, manje raspoloženi za velike emotivne izlive i skloniji tome da osećanja zadržimo za sebe. Umesto praznih obećanja, tražimo dela, sigurnost i pouzdanost.
U ljubavi nam postaje važno da znamo na čemu smo, dok poslovne obaveze, planiranje i rešavanje problema dolaze u prvi plan. Ipak, iza prividne hladnoće često se krije potreba za stabilnošću i strah od razočarenja.
Dobar period za organizaciju
Mesec u Jarcu idealan je za postavljanje dugoročnih ciljeva, donošenje zrelih odluka, organizaciju vremena i završavanje svega što smo odlagali.
Ovo je trenutak da budemo realni prema sebi, preuzmemo odgovornost za svoje izbore i prestanemo da čekamo da se okolnosti same promene. Ipak, ne smemo da zaboravimo da ne moramo uvek da budemo jaki i da pokazivanje emocija nije znak slabosti.
(Informer)
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