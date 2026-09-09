DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 10. SEPTEMBAR: Blizanci ulaze u novu vezu, Lav i Škorpija uvećavaju svoje prihode, Ribe očekuju porodične svađe
SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 10. sepembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Sa Venerom, u kući novca, posle godinu dana, fokusirani ste na finansije, kredit, podelu imovine ili stipendiju. Merkur u kuću braka donosi probleme sa voljenom osobom i iznenadne sukobe jer i Uran, planeta više sile, kreće retrogradno.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Uran, koji upravlja vašim finansijama, kreće retrogradno preko kuće novca i aktivira stare probleme. Vaš vladalac Venera, koja upravlja i partnerskim odnosima, posle godinu dana, ulazi u kuću braka, donoseći sukobe sa voljenom osobom.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Venera, planeta novca, posle godinu dana, ulazi u kuću posla, donoseći primenu vaših novih ideja. Vaš vladalac Merkur, posle godinu dana, ulazi u kuću ljubavi, donoseći slobodnim Blizancima mogućnost ulaska u vezu.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Ulazak Venere u kuću ljubavi slobodnim Rakovima nagoveštava priliku za ulazak u romantičnu vezu, kao i mogućnost proširenja porodice. Merkur u kući privatnog života, posle godinu dana, upozorava na porodične sukobe.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Merkur, koji upravlja vašim poslom i finansijama, ulazi u kuću komunikacija donoseći uvećanje prihoda preko kraćih putovanja ili ugovora. Uran, vladalac partnerskih odnosa, kreće retrogradno donoseći svaće sa partnerom.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Vaš vladalac Merkur, koji upravlja i vašom karijerom, ulazi u u kuću posla donoseći novac preko nekretnina, privatnog biznisa.Retrogradni Uran u kući karijere upozorava na sukobe sa nadređenima i autoritetima.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Vaš vladalac Venera koja upravlja i vašim finansijama ulazi u kuću novca donoseći vam dobitke. Uran kreće retrogradno pa završavate zaostale obaveze u vezi sa pravnim pitanjima, inostranstvom. Nesanica.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Posle godinu dana Venera ulazi u vaš znak kada i Uran kreće retrogradnim hodom, donoseći vam uvećanje prihoda. Porodični probleme. Merkur u kući romantike ali i razočaranja, donosi šansu za ulazak u tajnu vezu.
STRELAC (23. 11 - 21. 12)
Venera u kući prepreka upozorava da pazite na troškove a Merkur u Vagi, posle godinu dana, donosi vam priliku za društveni angažman. Sa retrogradnim Uranom u kući partnerstva možete iznenada da obnovite staru vezu.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Merkur u kući karijere i retrogradni hod Urana preko kuće posla, donose sukobe i stare probleme na poslu. Razočaranja na emotivnom planu i sukobi sa članovima porodice, zbog nečijih obmana, manipulacija i laži.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Ulazak Venere u kuću karijere posle godinu dana donosi sukobe sa ženama na poslu a Merkura u Vagu uspeh u rešavanju pravnih pitanja, na putovanjima. Vaš vladalac Uran kreće retrogradnim hodom donoseći susret sa bivšim partnerom.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Merkur u kući novca, posle godinu dana, donosi vam šansu da završite obaveze u vezi sa alimentacijom, podelom imovine, kreditom, stipendijom. Retrogradni Uran u kući privatnosti donosi iznenadne porodične svađe.
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