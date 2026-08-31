TRAMP OBJAVIO BIZARAN SNIMAK: Jezero "Amerika" dobilo neobično obezbeđenje (VIDEO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je privukao pažnju bizarnom objavom na društvenoj mreži Truth Social. Nakon što je američka administracija počela da koristi naziv "Jezero Amerika" za jezero Ontario, Tramp je objavio video generisan veštačkom inteligencijom u kojem naoružane ptice "patroliraju" obalom.

Foto: Printskrin Iks/Donald J. Trump

Na snimku se vide ptice koje podsećaju na kanadske guske, sa automatskim puškama, a neke od njih imaju i prepoznatljivu Trampovu frizuru.

Uz video je objavljena i igra reči na engleskom koja se poigrava izrazom "Donald Ducks".

Trump posted an army of AI ducks (with his blonde hairstyle) marching around Lake America. pic.twitter.com/feAm7BL9Hg — Akayla Gardner (@gardnerakayla) August 29, 2026

Objava je usledila nakon Trampove odluke da američka savezna administracija za jezero Ontario koristi naziv "Lake America".

Ta promena važi za američke savezne institucije i ne obavezuje Kanadu da prihvati novi naziv.

Kanadski premijer, Mark Karni, već je poručio da Kanada nastavlja da koristi istorijski naziv jezera Ontario.

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