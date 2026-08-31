Panorama

TRAMP OBJAVIO BIZARAN SNIMAK: Jezero "Amerika" dobilo neobično obezbeđenje (VIDEO)

T.J.

31. 08. 2026. u 16:56

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je privukao pažnju bizarnom objavom na društvenoj mreži Truth Social. Nakon što je američka administracija počela da koristi naziv "Jezero Amerika" za jezero Ontario, Tramp je objavio video generisan veštačkom inteligencijom u kojem naoružane ptice "patroliraju" obalom.

ТРАМП ОБЈАВИО БИЗАРАН СНИМАК: Језеро Америка добило необично обезбеђење (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks/Donald J. Trump

Na snimku se vide ptice koje podsećaju na kanadske guske, sa automatskim puškama, a neke od njih imaju i prepoznatljivu Trampovu frizuru.

Uz video je objavljena i igra reči na engleskom koja se poigrava izrazom "Donald Ducks".

Objava je usledila nakon Trampove odluke da američka savezna administracija za jezero Ontario koristi naziv "Lake America".

Ta promena važi za američke savezne institucije i ne obavezuje Kanadu da prihvati novi naziv.

Kanadski premijer, Mark Karni, već je poručio da Kanada nastavlja da koristi istorijski naziv jezera Ontario.

BONUS VIDEO: ALBANCI OČAJNI ZBOG TRAMPOVOG INTERVJUA SA VUČIĆEM: Kurti od besa ne zna šta će, pa se nada nasilju

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana
Poznati

0 0

"NEMA ŠTA MU NISAM RADILA...KAO SMRT NA BABU" Naša pevačica o druženju sa Bredom Pitom - njen otac otkrio holivudskog velikana

PEVAČICA Jovana Mišković danas iza sebe ima uspešnu muzičku karijeru, ali njeno detinjstvo krije jednu neverovatnu i prilično neobičnu uspomenu. Mnogo pre nego što je postao jedan od najpoznatijih i najpoželjnijih muškaraca na svetu, slavni holivudski glumac Bred Pit provodio je vreme sa njenom porodicom, a Jovana se kao devojčica igrala sa njim.

31. 08. 2026. u 14:25

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE

PRVI U OKTAGONU - SAZNAJ VIŠE