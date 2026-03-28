SVE MANJE LJUDI KORISTI MIKROTALASNU: Ovaj aparat je postao idealna zamena

MIKROTALASNA pećnica je jedan od najprepoznatljivijih kuhinjskih aparata, ali postavlja se pitanje da li ovi nekada neizostavni uređaji izlaze iz mode zbog brzih promena u trendovima, dizajnu kuhinja i dolasku novih tehnologija.

- Moderne kuhinje često teže minimalizmu, ne samo u izgledu, već i u načinu na koji vlasnici koriste prostor - objasnio je stručnjak za kućne aparate Denis Godinuk.

Ta estetika, kaže, naglašava čiste linije, vizuelnu harmoniju i ugradne uređaje, a samostojeća mikrotalasna rerna u takvom prostoru deluje kao element koji stvara utisak nereda.

Iako se mikrotalasne rerne mogu ugraditi u kuhinjske elemente za elegantan i skladan izgled, takva prepravka kuhinje može biti veoma skupa.

- Neki pokušavaju da je sakriju u ormarić, ali kada uređaj nestane iz vidokruga, vremenom se prestane koristiti - dodao je.

Osim što se estetski ne uklapaju, popularnost mikrotalasnih rerni opada i zato što više nisu toliko korisne kao nekada. Kada se prva kućna samostojeća mikrotalasna rerna pojavila na tržištu 1967. godine, predstavljala je revoluciju u podgrevanju hrane.

Međutim, sa naprednim tehnologijama poput friteza na vruć vazduh, koji podgrevaju hranu do hrskave savršenosti za samo nekoliko minuta, mikrotalasna rerna danas deluje zastarelo.

Prema pomenutom stručnjaku, mikrotalasna rerna radi pomoću elektromagnetnog zračenja koje izaziva vibraciju molekula vode u hrani. To zagreva hranu izuzetno brzo, ali može dovesti do neujednačenog kuvanja i isušivanja. Zbog toga mnoge namirnice nikada ne bi trebalo pripremati u mikrotalasnoj rerni. Ipak, ne treba je još otpisivati – jedna od njenih najočiglednijih prednosti je praktičnost.

"Iako mnogi radi uštede prostora biraju višenamenske uređaje, neki i dalje za svaku vrstu pripreme hrane vole da imaju poseban aparat. Uostalom, deluje preterano paliti plinski šporet samo da biste nešto brzo podgrejali", primetio je on.

Mikrotalasna rerna možda neće ravnomerno podgrejati vaše ostatke, ali će to uraditi brzo, a pritom nema dodatnog pranja posuđa.

Osim praktičnosti, Godinuk ističe da je mikrotalasna rerna i dalje korisna za kuvanje povrća na pari. Isti princip može se primeniti i za podgrevanje određenih namirnica koje vole vlagu, poput pirinča ili testenine.

