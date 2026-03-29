DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 30. MART: Bik popularan u društvu, Lava očekuju problemi sa ženama na poslu, a Škorpiju sa voljenom osobom
SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 30. marta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Planeta novca, Venera, vladalac partnerskih odnosa ali i finansija, posle godinu dana ulazi u vašu astrološku kuću posla donoseći vam uvećanje prihoda, naročito preko zanimanja u vezi s nekretninama, kulinarstvom, ekologijom ili poljoprivredom.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim poslom, posle godinu dana ulazi u vaš znak donoseći vam fizičko prolepšavanje i popularnost, naročito u društvu suprotnog pola. Poboljšanje finansijske situacije. Osetljivo grlo.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Ulazak Venere, vladaoca vašeg ljubavnog života, posle godinu dana, u kuću podsvesti i tajni podstiče vašu intuiciju, interes za psihologiju i nagoveštava mogućnost ulaska u tajnu vezu sa umetnikom ili lekarom.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Venera, koja upravlja vašim finansijama i privatnim životom, posle godinu dana ulazi u 11. kuću planova i novca, donoseći vam društveni uspeh i uvećanje prihoda preko privatnog biznisa i nekonvencionalnih vidova zarade.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Posle godinu dana, Venera, koja upravlja vašom karijerom, ulazi u kuću karijere, upozoravajući na probleme sa ženama na poslu. Susret s nekim ko vam je nekada bio veoma drag. Provodite više vremena u prirodi.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Venera, koja upravlja vašim poslom, posle godinu dana ulazi u devetu kuću donoseći vam efikasnije rešavanje pravnih pitanja i finansijski uspeh preko putovanja. Slobodne Device mogu da se zaljube u osobu koja dolazi iz inostranstva.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim finansijama, posle godinu dana ulazi u kuću novca, fokusira vas na rešavanje pitanja nasledstva, podele bračne imovine, alimentacije ili stipendije.Rasprave s partnerom zbog njegove zbog posesivnosti.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
Ulazak Venere, vladaoca partnerskih odnosa i vaše podsvesti, posle godinu dana, ulazi u kuću partnerskih odnosa, praveći napet aspekt s vašim vladaocem Plutonom i donosi sukobe s voljenom osobom ili poslovnim ortakom.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Ulazak Venere, planete novca koja upravlja vašim planovima i finansijama, posle godinu dana, u kuću posla, fokusira vas na finansije, ali i štednju u cilju obezbeđivanja dugoročnog izvora prihoda. Hormonski disbalans.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Posle godinu dana, Venera, koja upravlja vašom karijerom, ulazi u kuću ljubavi i kreativnosti, donoseći vam uspeh u privatnom biznisu. Slobodne Jarčeve očekuje nova ljubav, a zaizete preporod braka ili veze.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Venera, koja upravlja vašm privatnim životom, posle godinu dana ulazi u kuću privatnog života, donoseći vam nesporazume, sukobe i svađe sa članovima porodice i manje finansijske probleme. Tenzija u odnosu sa partnerom.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Ulazak Venere, koja upravlja vašim intimnim životom i komunikacijama, u treću kuću, posle godinu dana, donosi ugovor o isplativom poslu, usavršavanje stranih jezika, kupovinu kola. Ljubav na kraćem putu. Bolji odnosi sa rođacima.
MEHANIČAR UPOZORIO: Parkiranje na jednom mestu može da vam uništi auto
30. 03. 2026. u 10:08
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
