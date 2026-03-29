DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 30. MART: Bik popularan u društvu, Lava očekuju problemi sa ženama na poslu, a Škorpiju sa voljenom osobom

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 30. marta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Planeta novca, Venera, vladalac partnerskih odnosa ali i finansija, posle godinu dana ulazi u vašu astrološku kuću posla donoseći vam uvećanje prihoda, naročito preko zanimanja u vezi s nekretninama, kulinarstvom, ekologijom ili poljoprivredom.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim poslom, posle godinu dana ulazi u vaš znak donoseći vam fizičko prolepšavanje i popularnost, naročito u društvu suprotnog pola. Poboljšanje finansijske situacije. Osetljivo grlo.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Ulazak Venere, vladaoca vašeg ljubavnog života, posle godinu dana, u kuću podsvesti i tajni podstiče vašu intuiciju, interes za psihologiju i nagoveštava mogućnost ulaska u tajnu vezu sa umetnikom ili lekarom.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Venera, koja upravlja vašim finansijama i privatnim životom, posle godinu dana ulazi u 11. kuću planova i novca, donoseći vam društveni uspeh i uvećanje prihoda preko privatnog biznisa i nekonvencionalnih vidova zarade.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Posle godinu dana, Venera, koja upravlja vašom karijerom, ulazi u kuću karijere, upozoravajući na probleme sa ženama na poslu. Susret s nekim ko vam je nekada bio veoma drag. Provodite više vremena u prirodi.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Venera, koja upravlja vašim poslom, posle godinu dana ulazi u devetu kuću donoseći vam efikasnije rešavanje pravnih pitanja i finansijski uspeh preko putovanja. Slobodne Device mogu da se zaljube u osobu koja dolazi iz inostranstva.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Vaš vladalac Venera, koja upravlja i vašim finansijama, posle godinu dana ulazi u kuću novca, fokusira vas na rešavanje pitanja nasledstva, podele bračne imovine, alimentacije ili stipendije.Rasprave s partnerom zbog njegove zbog posesivnosti.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Ulazak Venere, vladaoca partnerskih odnosa i vaše podsvesti, posle godinu dana, ulazi u kuću partnerskih odnosa, praveći napet aspekt s vašim vladaocem Plutonom i donosi sukobe s voljenom osobom ili poslovnim ortakom.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Ulazak Venere, planete novca koja upravlja vašim planovima i finansijama, posle godinu dana, u kuću posla, fokusira vas na finansije, ali i štednju u cilju obezbeđivanja dugoročnog izvora prihoda. Hormonski disbalans.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Posle godinu dana, Venera, koja upravlja vašom karijerom, ulazi u kuću ljubavi i kreativnosti, donoseći vam uspeh u privatnom biznisu. Slobodne Jarčeve očekuje nova ljubav, a zaizete preporod braka ili veze.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Venera, koja upravlja vašm privatnim životom, posle godinu dana ulazi u kuću privatnog života, donoseći vam nesporazume, sukobe i svađe sa članovima porodice i manje finansijske probleme. Tenzija u odnosu sa partnerom.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Ulazak Venere, koja upravlja vašim intimnim životom i komunikacijama, u treću kuću, posle godinu dana, donosi ugovor o isplativom poslu, usavršavanje stranih jezika, kupovinu kola. Ljubav na kraćem putu. Bolji odnosi sa rođacima.