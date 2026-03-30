MALIGNI TUMOR LEČEN KAO – IŠIJAS: Zoran Ris (43) iz Bačke Palanke već četiri godine se bori sa retkom bolešću

POSLE četiri godine, koliko se bori sa sarkomom, retkom vrstom malignog tumora, Zoran Ris (43) iz Bačke Palanke se obratio nemačkim stručnjacima, koji određuju individualno prilagođenu terapiju, za šta je trebalo obezbediti oko 6.000 evra kako bi se sprovele posebne prethodne analize.

Zoran nije imao mogućnosti da plati potrebne testove, jer je zbog bolesti prestao da radi, a finansijski su iscrpljeni i njegovi roditelji i brat, koji su, kako kaže, grcali za njegovo dosadašnje lečenje. Podvig su načinile njegove kolege muzičari i pevači, njih oko 20, koji su na dobrotvornom koncertu, održanom 17. marta, prikupili čak 11.265 evra. Analize su plaćene, a preostali novac će biti upotrebljen za terapiju koja će biti prepisana, jer je lečenje sarkoma izuzetno skupo.

Bolest koja se razvija u kostima, mišićima i masnom ili vezivnom tkivu napala je Zorana kad je bio u punoj fizičkoj snazi i radnom elanu, svirajući harmoniku i pevajući u vrlo traženom orkestru.

- Počelo je tako što sam osetio da mi se oduzima leva noga. Lekari su mislili da je to išijas, pa sam lečen i masažama, da bi se kasnije ustanovilo da je to sarkom. U godinu i po dana od postavljanja dijagnoze imao sam četiri operacije, tri zračenja i pet hemoterapija. Od 23. marta sam na novoj hemoterapiji, ovog puta platinastoj, u Institutu za onkologiju u Sremskoj Kamenici - rekao nam je Zoran.

U međuvremenu je ustanova iz Beograda, koja sarađuje s klinikom u Nemačkoj, od njega uzela uzorke za testiranje tkiva tumora i mutacija na genima, a rezultati bi trebalo da stignu za 30 do 40 dana. Kad terapija bude određena, Zoran će se prijaviti u fondaciju "Budi human", posredstvom koje će se prikupljati novac za lečenje.

Računi za pomoć DONACIJE za Zorana - čija supruga takođe ne radi, jer mora da brine o njemu i o njihove dve ćerkice od osam i 12 godina - mogu se uplatiti na njegov račun: 160-6000002165677-78 ili na račun udruženja "Ne ignoriši": 340-0001000138855-72.

Ne čekajući to, već su sprovedene brojne akcije da mu se pomogne, a brigu je preuzelo i HU "Ne ignoriši" Dragana Stupara iz Čelareva. Nedavno je za Zoranovo bolje sutra priređeno "Krajiško veče", a poznati humanitarac Ilija Jovkić je kuvao svoj čuveni "čarobni pasulj". Učenici OŠ "Sveti Sava" su sa roditeljima i nastavnicima, na humanitarnom bazaru, za tatu svoje drugarice prikupili 104.780 dinara.