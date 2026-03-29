Politika

"NAŠA DEMOKRATIJA TO NE MOŽE DA TOLERIŠE" Vučić: Naravno, "uhvaćeni" su svi telefoni, verujem da će ti svi ljudi biti pohapšeni

В.Н.

29. 03. 2026. u 23:20

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se narodu nakon lokalnih izbora.

НАША ДЕМОКРАТИЈА TO НЕ МОЖЕ ДА ТОЛЕРИШЕ Вучић: Наравно, ухваћени су сви телефони, верујем да ће ти сви људи бити похапшени

Foto: Novosti

- Danas su uradili jednu strašnu stvar ljudi iz partije, kako se zove, Aleksićeva...

Oni su pozivali ljude i to funkcioneri su im se obraćali kao ljudi iz Predsedništva Srbije, kao kolege i prijatelji Aleksandra Vučića i pozivali ih da ne glasaju za listu broj 1, već za listu broj 2, naročito u Smederevskoj Palanci.

To ne samo da nije dozvoljeno, već je toliko nefer, jadno... da nemam reči. Naravno, "uhvaćeni" su svi telefoni, verujem da će ti svi ljudi biti pohapšeni jer te stvari naša demokratija ne može da toleriše - rekao je Vučić.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

OGLASIO SE KREMLJ O RAZGOVORU VUČIĆA I PUTINA
Politika

0 1

OGLASIO SE KREMLJ O RAZGOVORU VUČIĆA I PUTINA

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Ruske federacije Vladimir Putin razgovarali su danas, između ostalog, o situaciji na Balkanu i istakli fundamentalni značaj Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN za rešavanje pitanja AP Kosova i Metohije, saopštila je pres služba Kremlja.

30. 03. 2026. u 13:39

Politika
Tenis
Fudbal
ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore

ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore