"NAŠA DEMOKRATIJA TO NE MOŽE DA TOLERIŠE" Vučić: Naravno, "uhvaćeni" su svi telefoni, verujem da će ti svi ljudi biti pohapšeni
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se narodu nakon lokalnih izbora.
- Danas su uradili jednu strašnu stvar ljudi iz partije, kako se zove, Aleksićeva...
Oni su pozivali ljude i to funkcioneri su im se obraćali kao ljudi iz Predsedništva Srbije, kao kolege i prijatelji Aleksandra Vučića i pozivali ih da ne glasaju za listu broj 1, već za listu broj 2, naročito u Smederevskoj Palanci.
To ne samo da nije dozvoljeno, već je toliko nefer, jadno... da nemam reči. Naravno, "uhvaćeni" su svi telefoni, verujem da će ti svi ljudi biti pohapšeni jer te stvari naša demokratija ne može da toleriše - rekao je Vučić.
Preporučujemo
Komentari (0)