OVO SE DEŠAVA POSLE DESET MESECI Astro savet za ponedeljak, 30. mart: Evo koji su znaci na udaru izazovnog aspekta između Venere i Plutona

VENERA, planeta lepote, ljubavi, novca, umetnosti, blagostanja i uživanja, posle deset meseci, 30. marta, u 16.01, ulazi u Bika, znak ljubavi i novca, kojim upravlja.

Zato će i sve blagodeti Venere, do 24. aprila (kada ulazi u znak Blizanaca) doći do punog izražaja - u emotivnim odnosima, na finansijskom planu, u kulinarskim veštinama, baštovanstvu (garden centri), zanimanjima u vezi s negom i lepotom, parfemima, dizajnom, ali i u vidu viška kilograma! Njen tranzit će najviše osetiti zemljani (Bik, Devica, Jarac) i vodeni znaci (Rak, Škorpija, Ribe) na ljubavnom i finansijskom planu.

Venera pravi trigon sa Mesecom u Devici i kvadrat sa Plutonom u Vodoliji. Izazovan aspekt sa Plutonom, simbolom dominacije, narednih desetak dana sve donosi uzavrele strasti, fatalne ljubavi, povređena osećanja, posesivnost, ljubomoru, promiskuitet... Ako ste rođeni ili vam je podznak u nekom od četiri fiksna znaka (Bik, Lav, Škorpija, Vodolija), očekuju vas veći izazovi.

Ovaj aspekt upozorava na opasnost od nasilja i partnera koji vole da nameću svoje stavove i volju drugoj strani. Venera simbolizuje i novac pa aspekt sa Plutonom govori i o poslovnim ponudama koje nose određeni finansijski rizik ili nepoštovanje zakona.