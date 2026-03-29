DA LI JE ON SPASILAC TOTENHEMA? Klub iz Londona svim silama krenuo po Italijana

TOTENHEM čini se da na što bolji način završi košmarnu sezonu. "Pevci" su ove nedelje smenili i Igora Tudora i u potrazi su za novim trenerom.

U klubu iz Londona žele Roberta de Zerbija i čine sve da ga dovedu, prenosi čuveni novinar za transfer Fabricio Romano.

Ostaje da se vidi da li će uspeti da ubede 46-godišnjaka iz Breše da se prihvati posla koji nije nimalo jednostavan.

Do kraja Premijer lige ostalo je još sedam kola, a Totenhema očekuje grčevita borba za opstanak. Trenutno se nalazi na 17. mestu prvom iznad crte za ispadanje sa 30 bodova, ima samo jedan više od Vest Hema.

"Pevci" u narednoj rundi imaju teško gostovanje, igraju protiv Sanderlenda, 12. aprila od 15 časova.

