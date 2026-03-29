STIŽU ČESTITKE: Dačić, Dodik i Vulin se oglasili nakon pobede na lokalnim izborima liste "Aleksandar Vučić - Srbija, naša porodica"

LIDER Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić čestitao je večeras pobedu zajedničke liste na lokalnim izborima Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci i poručio da su birači glasali za stabilnost i budućnost Srbije.

On se na svom Instagram nalogu zahvalio svima koji su dali svoj glas i poverenje zajedničkoj koalicionoj izbornoj listi "Aleksandar Vučić - Srbija, naša porodica".

- To je glas za stabilnost i budućnost Srbije. Žao mi je što zbog mog zdravstvenog stanja nisam bio u mogućnosti da više doprinesem toj pobedi. Čestitam Aleksandru Vučiću@buducnostsrbijeav i Srpskoj naprednoj strani@sns_srbijana pobedi naše zajedničke liste. Hvala svim aktivistima, članovima, simpatizerima i biračima Socijalističke partije Srbije@socijalistiJedinstvene Srbije@domacinski_jsi Zelenih Srbije na ukazanom poverenju. Idemo dalje - poručio je Dačić.

U Srbiji su danas održani lokalni izbori u 10 lokalnih samouprava, a predsednik Srbije i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Srbija, naša porodica" rekao je da je ta lista pobedila 10 prema nula i zahvalio se Srbiji na ogromnom poverenju.

Dodik čestitao Vučiću i SNS-u pobedu na izborima

Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik čestitao je danas predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci pobedu na lokalnim izborima.

- Srbija, tamo gde je danas birala, izabrala je politiku sigurnosti, stabilnosti i izvesnosti, izabrala je politiku SNS-a i predsednika Aleksandra Vučića. Građanima opština i gradova u kojima su održani izbori čestitam na izboru, Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci (SNS) čestitam na pobedi - poručio je Dodik na platformi Iks.

Vulin: Čestitam, ovo je pobeda samo Aleksandra Vučića i SNS-a

- Čestitam predsedniku Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci pobedu posle mučne godine obojene revolucije. Ovo nije pobeda Vlade Srbije kao ni pobeda nas iz koalicije, ovo je pobeda samo Aleksandra Vučića i SNS-a i ja im čestitam. Nadam se da će osnaženi ovom pobedom zauzeti čvršći stav prema onima koji su nasiljem rušili Srbiju i da će preispitati naš odnos prema državama i savezima koji su oslabili našu državu i ugrozili naš narod na Kosovu i Metohiji.

- Pobeda je izborena u teškim uslovima i zato je još vrednija - poručio je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin čestitajući pobedu na lokalnim izborima Aleksandru Vučiću i Srpskoj naprednoj stranci.