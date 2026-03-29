ANĆELOTI MOŽE DA ODAHNE: Povreda je prošlost, Brazil sa važnim igračem protiv Hrvatske

BRAZILSKI fudbaler Vinisijus Žunior spreman je za prijateljsku utakmicu protiv Hrvatske, prenose tamošnji mediji.

Igrač Real Madrid je ove nedelje trenirao sa ekipom nakon što je u subotu propustio trening zbog nelagodnosti u predelu butine.

Sjajni krilini napadač je pre tri dana odigrao celu utakmicu u porazu od Francuske sa 2:1.

Prijateljska utakmica između Brazila i Hrvatske igraće se 1. aprila u Orlandu.

