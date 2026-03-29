Fudbal

ANĆELOTI MOŽE DA ODAHNE: Povreda je prošlost, Brazil sa važnim igračem protiv Hrvatske

Танјуг

29. 03. 2026. u 22:25

BRAZILSKI fudbaler Vinisijus Žunior spreman je za prijateljsku utakmicu protiv Hrvatske, prenose tamošnji mediji.

FOTO: Profimedia

Igrač Real Madrid je ove nedelje trenirao sa ekipom nakon što je u subotu propustio trening zbog nelagodnosti u predelu butine.

Sjajni krilini napadač je pre tri dana odigrao celu utakmicu u porazu od Francuske sa 2:1.

Prijateljska utakmica između Brazila i Hrvatske igraće se 1. aprila u Orlandu.

GORAN IVANIŠEVIĆ SAHRANIO NOVAKA! Đoković nije psihički najjači, niti ima najbolji ritern! (VIDEO)

