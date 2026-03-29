SKANDALOZNO LICEMERJE EVROPSKIH DEMOKRATA Gujon: Optužuju Srbiju za nasilje dok promovišu naoružane ekstremiste!
Direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju, Arno Gujon, kritikovao je Evropsku demokratsku stranku zbog optužbi na račun članova vladajuće stranke u Srbiji povodom nasilja na lokalnim izborima.
- Evropska demokratska stranka optužuje članove vladajuće stranke u Srbiji za nasilje, dok istovremeno ponovo objavljuje sadržaj koji jasno prikazuje ekstremnog opozicionog aktivistu kako vadi pištolj u blizini biračkog mesta. Time, @demokrats_eu ne samo da se neprimereno meša u unutrašnje poslove druge suverene zemlje, već i širi lažne narative koji podstiču još više nasilja. Skandalozno! - rekao je Gujon.
GUJON: Pogrom nad Srbima na KiM zločin protiv hrišćanstva i evropske civilizacije
17. 03. 2026. u 19:30
"TEK ĆETE VIDETI NA VIDOVDAN ŠTA IMAMO DA POKAŽEMO" Vučić: Samo su nam jednu raketu videli, pola sveta okrenuše naopačke
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Kuli istakao je da će na Vidovdan vojska pokazati novo naoružanje.
26. 03. 2026. u 15:56
PROVOCIRALI NA GODIŠNjICU NATO AGRESIJE: Uhapšena četvorica Albanaca u Srbiji, pogledajte snimke (VIDEO)
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije uhapsili su na teritoriji Republike Srbije A. S. (1989), E. V. (1984), E. G. (1978) i A. C. (2005) državljane Republike Albanije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
24. 03. 2026. u 20:17
Snimci Hane Ikodinović zapalili internet - vreli kadrovi (VIDEO)
STARIJA ćerka "novosadske barbike" i proslavljenog vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, izrasla je u pravu lepoticu i već odavno joj tepaju da je "najleša ćerka poznatih roditelja u Srbiji".
26. 03. 2026. u 21:36 >> 21:50
