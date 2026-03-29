VIŠE NEMA ŠANKA NI OSTRVA U KUHINJI: Nekada su bili statusni simbol, a sada ljudi biraju potpuno novo rešenje

KUHINjSKA ostrva su decenijama unazad bila slavljena kao centralni deo modernih kuhinja.

Međutim, kako se bližimo 2026. godini, dizajn enterijera doživljava veliku promenu. Fiksna, masivna kuhinjska ostrva i tradicionalni ugrađeni šankovi polako gube na popularnosti, dok prednost preuzimaju fleksibilnija, prozračnija i personalizovana rešenja.

Dizajneri ističu da masivna, ugrađena ostrva često mogu postati "dizajnerska greška" jer su prevelika, glomazna za prostor i ometaju prirodan protok i kretanje kroz kuhinju.

Dakle, da li su kuhinjski šankovi i ostrva potpuno izašli iz mode i koji trend je sada aktuelan? Evo šta stručnjaci predlažu kao najbolje alternative za vaš dom.

Kulinarski i "mlekarski" radni stolovi

Jedan od najvećih trendova koji se vraća na velika vrata jesu takozvani kulinarski stolovi (cook's tables) inspirisani viktorijanskim dobom, kao i "mlekarski stolovi" (dairy tables). Za razliku od masivnih ugrađenih ostrva, ovi stolovi imaju nogare, što omogućava da vidite pod ispod njih, čineći prostor znatno svetlijim i vizuelno većim.

Ovi komadi nameštaja unose starinski šarm, pružaju površinu za pripremu hrane (često sa mermernom pločom) i, što je najvažnije – mogu se lako pomeriti ili preneti u drugu prostoriju, za razliku od fiksiranih šankova i ostrva.

Modularna rešenja i kolica

Za one koji žele maksimalnu fleksibilnost, dizajneri preporučuju modularni nameštaj – pokretna kolica (često u vintage ili industrijskom stilu), sklopive stolove i radne stanice na točkiće. Idealni su za manje stanove jer se po potrebi mogu skloniti kako bi se oslobodio prostor.

Povratak kuhinjskog šanka (poluostrva) za manje prostore

Ako se pitate da li su kuhinjski šankovi (poluostrva) potpuno "out", odgovor je – ne, zapravo su idealno rešenje za pametno iskorišćenje prostora! U situacijama gde tradicionalno ostrvo jednostavno ne može da stane (potrebno mu je najmanje oko 1 metar do 1,2 metra prostora sa svih strana za prolaz), poluostrvo ili šank je mnogo bolja opcija.

Poluostrvo se naslanja na zid ili postojeće ormariće, formirajući "L" ili "U" oblik kuhinje, čime se štedi prostor na podu, a i dalje dobijate dodatnu radnu površinu, prostor za odlaganje i mesto za sedenje.

Znatno su isplativiji za ugradnju od slobodnostojećih ostrva. Čak i kada se zadrže u kuhinji, ostrva od ove godine menjaju svoj izgled. Umesto ravnih ivica i blok-dizajna, nova ostrva izgledaju kao stilski komadi nameštaja. Imaju dekorativne rezbarene nogare, zakrivljene i mekane ivice koje olakšavaju kretanje, i otvorene police. Ovakav dizajn daje iluziju da ostrvo "lebdi" u prostoru i savršeno se stapa sa estetikom dnevne sobe.

(Blic)