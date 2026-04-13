BUDITE SE UMORNI, MUČI VAS NESANICA? Položaj kreveta direktno utiče na kvalitet sna

MALE promene u rasporedu nameštaja mogu napraviti veliku razliku - ne samo u izgledu prostora, već i u kvalitetu sna. Stručnjaci za uređenje enterijera i principi feng šui filozofije slažu se u jednom: spavaća soba mora da pruža osećaj sigurnosti, smirenosti i ravnoteže.

Foto: pexels.com/ Artem Podrez

Tajna dobrog sna ne leži samo u kvalitetnom dušeku, već i u načinu na koji je prostor organizovan. S obzirom na to da trećinu života provedemo u spavaćoj sobi, njen raspored direktno utiče na nervni sistem, nivo stresa i sposobnost organizma da se regeneriše tokom noći.

Položaj kreveta je ključan

Prema feng šui pravilima, idealno je da iz ležećeg položaja vidite vrata sobe, ali da krevet ne bude direktno u liniji s njima. Najbolja pozicija je dijagonalno u odnosu na ulaz, sa uzglavljem naslonjenim na čvrst zid.

Ovakav raspored smanjuje podsvesnu napetost i osećaj ranjivosti. Kada ne ležite „na udaru“ vrata, telo lakše prelazi u fazu dubokog sna jer nema osećaj da mora stalno da bude na oprezu.

Čista i uredna spavaća soba znači i dobar san

Prostor ispod kreveta posebno je važan. Ako je zatrpan kutijama, starim stvarima ili predmetima koji nemaju veze sa odmorom, energija u prostoru postaje „teška“.

Ukoliko morate da koristite taj prostor za odlaganje, birajte mekane predmete povezane sa spavanjem – rezervnu posteljinu, jorgane ili ćebad. Čist i prozračan prostor ispod kreveta simbolično i psihološki doprinosi lakšem odmoru.

Boje su od velikog značaja za opuštanje i tela i uma

Boje imaju snažan uticaj na raspoloženje. Za spavaću sobu preporučuju se umirujući, zemljani tonovi poput bež, krem i svetlosmeđe. Blage nijanse plave i zelene podsećaju na prirodu i pomažu u opuštanju organizma.

Intenzivne boje poput crvene treba koristiti oprezno, jer mogu biti previše stimulativne za prostor namenjen odmoru. Takođe, uklanjanje televizora, laptopa i drugih elektronskih uređaja iz spavaće sobe smanjuje mentalnu stimulaciju i olakšava uspavljivanje.

(24sedam)