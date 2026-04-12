PIVO NIJE SAMO ZA PIVOPIJE: Šta sve možete uraditi sa njim - Koristi se i u bašti
PIVO svakako trebate imati u kući, jer vam ono može pomoći da rešite niz sitnih problema, pa ajde da vidimo šta to pivo može da reši.
1. Pivo je odlično đubrivo
Sipajte nekoliko kašika piva u baštu kako bi je zemlja upila. Uz pomoć korisnih sastojaka iz piva, biljke će biti zdravije i vaša bašta će da nabuja. Takođe možete i da poprskate posude sa voćem da oterate dosadne mušice.
2. Uklanjanje mrlja
Uklonite fleke od kafe ili čaja tako što ćete ih natopiti sa malo svetlog piva. Pričekajte bar sat vremena pa isperite čistom vodom. Ako su fleke i dalje vidljive, ponovite postupak.
3. Polirajte drveni namještaj
Umočite krpu, kojom brišete drvenariju, u pivo i nežno prebrišite vaš nameštaj. Pivo će učiniti vaš nameštaj sjajnim i vratiti mu boju.
4. Posvetlite kosu
Neki koriste limun, a neki pivo. Potopite kosu u pivo, i ako ste u mogućnosti, izađite na sunce. Posvetleće vam lokne i izvući pramenove…
5. Ispolirajte zlatni nakit
Umočite vaš nakit u posudu sa pivom, a potom ga suvom krpom dobro očistite. Bolje nego da koristite deterdžente ili neke druge hemikalije.
(Agroinfo)
