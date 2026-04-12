PRVI ČOVEK U KOSMOSU: Manje poznate, a veoma zanimljive činjenice o Juriju Gagarinu

DANAS se obeležava 65 godina od kada je Jurij Gagarin izveo prvi čovekov let u kosmos.

Foto: Tanjug/Roscosmos space corporation, via AP

Tako je čuveni kosmonaut upečetljivog osmeha ušao u istoriju, a u njegovu čast, 12. aprila i Rusiji se obeležava Dan kosmonautike. Mnogo je napisano i rečeno o ovom podvigu i Gagrinu, ali ipak postoje neke činjenice koje su manje poznate.

"Ove godine Rusija i ceo svet slave 65. godišnjicu legendarnog leta Jurija Gagarina. Ovo istorijsko lansiranje postalo je jedan od najmonumentalnijih događaja 20. veka, otvarajući novu eru u istoriji civilizacije", izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin učesnicima ruskog svemirskog foruma.

Let Jurija Gagarina u svemirskoj letelici trajao je 108 minuta, a uspešan povratak označio je početak nove ere u istraživanju svemira i osvajanju kosmosa. I danas postoje brojne zanimljivosti i manje poznati detalji koji i dalje izazivaju interesovanje javnosti.

DUBLERI

Prvi čovek u svemiru, Jurij Gagarin, imao je dva dublera - Germana Titova i Grigorija Neljubova. Oba su bila u prvoj grupi sovjetskih kosmonauta. Neljubov se smatrao rezervnim kandidatom, pa za razliku od Gagarina i Titova nije obukao skafander, već je bio spreman da leti ako bude neophodno.

OPROŠTAJNO PISMO

Dva dana pre leta u kosmos, Gagarin je napisao oproštajno pismo svojoj supruzi Valentini i deci, u slučaju tragičnog ishoda misije.

“Zdravo, moje mile, veoma voljene Valječka, Lenočka i Galočka.

Odlučio sam da vam napišem nekoliko redova kako bih sa vama podelio radost i sreću koja me je danas zadesila. Danas je vladina komisija odlučila da me pošalje u kosmos kao prvog čoveka. Znaš, draga Valjuša, koliko sam srećan i želim da i vi budete srećni zajedno sa mnom. Običnom čoveku poveren je tako veliki državni zadatak da prokrči prvi put u kosmos!

Živeo sam do sada pošteno, iskreno, na korist ljudima, iako je ta korist bila mala. Još kao dete pročitao sam reči V. P. Čkalova: "Ako već treba da budeš nešto - budi prvi". Eto, ja se trudim da to budem i biću do kraja.

Želim, Valječka, da ovaj let posvetim ljudima novog društva, komunizma u koji već ulazimo, našoj velikoj otadžbini i našoj nauci".

To pismo je njegova supruga dobila tek sedam godina kasnije, nakon njegove pogibije u avionskoj nesreći 27. marta 1968. godine.

REZERVNA DUGMAD

Jurij Gagarin je jednom ispričao kako je, kada je posećivao razne zemlje, nosio rezervnu dugmad sa sobom. To je bilo zato što bi, prilikom susreta sa njim, obožavaoci ne samo pokušavali da ga dodirnu, zagrle ili poljube, već i da uzmu nešto kao suvenir. Dugmad su često kidana sa njegove uniforme.

RUČAK SA KRALjICOM (TRI VERZIJE)

Tokom posete Velikoj Britaniji 1961. godine, Gagarin je bio na ručku sa kraljicom Elizabetom. Postoji više verzija kako je taj susret izgledao:

*u jednoj verziji Gagarin je pojeo limun iz čaja, a kraljica je učinila isto

*u drugoj je rekao da je iz sela i da jede kašikom, pa je kraljica to prihvatila

*u trećoj je pojeo kuvano jaje u bujonu, što se smatralo neobičnim za dvorski bonton.

NEPOZNATA ČINjENICA O LETU GAGARINA U SVEMIR

Čim se modul za spuštanje odvojio, Gagarin je krenuo munjevitom brzinom da leti ka zemlji, pri čemu se deo u kome se on spuštao zbog velike brzine praktično usijao - toliko da su se kroz prozore mogli jasno videti plamičci. U tim trenucima kosmonaut se u mislima opraštao od života, jer iako je znao da je kapsula predviđena za ove temperature, to u stvarnosti nikada nije bilo testirano.

JEDAN OD DVA PADOBRANA MU SE NIJE OTVORIO

Već u 10 sati i 41 minut Gagarin se katapultirao iz modula za sletanje, ali tada se dogodila još jedna neprijatnost - osnovni padobran mu se otvorio bez problema, ali je rezervni, samo ispao iz ranca i ostao zatvoren. "Dok sam leteo kroz oblak dunuo je blagi vetar, pa se otvorio i onaj drugi", rekao je Gagarin po sletanju na zemlju. Bukvalno 3 puta u 20 minuta on je bio na ivici smrti.

NIJE USPEO DA SLETI TAMO GDE JE TREBALO

Zbog problema sa odvajanjem modula za sletanje, putanja kojom se Jurij Gagarin kretao ka zemlji se promenila. Zbog toga je omašio mesto na koje je trebalo da sleti, u Hvalinskom reonu Saratovske oblasti i spustio se na zemlju čak 180 kilometara dalje od mete, nedaleko od sela Smelovka. Mesto sletanja nosi jaku simboliku - deo naziva sela -"smelo", savršeno opisuje podvig Gagarina.

NIJE IMAO ŠTA DA OBUČE KADA JE SLETEO

Oko 5 sati popodne Gagarin je konačno krenuo put smeštaja, ali kada je ušao unutra i hteo da se raskomoti i presvuče, shvatio je da nema ništa od obične, civilne garderobe - sve što je imao ostalo je na kosmodromu Bajkonur, odakle je i poleteo. I, šta da radi - ostatak tog dana je proveo u onome što je imao, u plavom kostimu u kome se i nalazio na Zemljinoj orbiti.

NA KRAJU MU SE I PERTLA ODVEZALA

Kada je 14. aprila Gagarin stigao u Moskvu, dočekala ga je gomila ljudi. Tog dana je on trebalo da se sastane i sa Nikitom Hruščovim i izvesti ga o svom letu. U trenutku kada je izlazio iz aviona, Gagarinu se odvezala pertla (a neki kažu i da je to bila kopča kojom je fiksirao čarape). Sve u svemu, on je nekako sišao, vodeći računa da se ne saplete, a taj komičan trenutak bio je poslednji u nizu neplaniranih.

SPOMENICI GAGARINU ŠIROM SVETA

Ukupno, širom sveta postoji više od 250 zvaničnih spomenika i bisti Jurija Gagarina, a najverovatnije i desetine "nezvaničnih".

(rt.rs)

BONUS VIDEO - ANGELINA TOPIĆ ZA "NOVOSTI": Prva reakcija posle svetske medalje