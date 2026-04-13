DAN ZA PORODICU I ZARADU PREKO NEKRETNINA Astro savet za ponedeljak, 13. april: Ovih 6 znakova su pod uticajima planeta akcije, mašte i novca

RANO ujutru, u 5.29, formira se konjunkcija Marsa i Neptuna, planeta akcije i mašte, na drugom (novac) stepenu Ovna, znaku inicijative, koja donosi priliv energije i entuzijazma, i naglašava potrebu da ostvarimo nešto o čemu smo sanjali ili da se izborimo za svoje ideale.

Ovaj aspekt će najviše osetiti rođeni početkom Ovna, Vage, Raka i Jarca.

Zatim, u 8.20, na nebu se obrazuje sekstil između Venere u Biku i Jupitera u Raku, planeta blagostanja i uživanja, u znaku doma i porodice, koji donosi dobitke preko privatnog biznisa i nekretnina. Ovaj aspekt najviše utiče na Bikove i Rakove.

Ubrzo potom, u 8.56, Mesec, simbol emocija, raspoloženja, porodice, žena, napušta ćudljivu, nervoznu Vodoliju i ulazi u tajanstvene, osetljive Ribe, što stavlja naglasak na porodične veze i topliji, nežniji način izražavanja osećanja. Takođe, ova pozicija Meseca, simbola podsvesti, naglašava intuiciju i sklonost ka preispitivanju nekih događaja iz prošlosti, ali i interes za psihologiju, astrologiju.