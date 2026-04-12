DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 13. APRIL: Ovan se bori za svoje ideale, Rak može da unovči svoje znanje, Vaga u sukobu s partnerom

SAZNAJTE šta vas u ponedeljak, 13. aprila, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto: Sarayut Thaneerat / Panthermedia / Profimedia

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

Ovan (21. 3 - 20. 4)

Konjunkcija Marsa i Neptuna u vašem znaku donosi vam priliv energije i želju da ostvarite svoje snove, da se borite za svoje ideale. Sekstil Venere Jupitera donosi vam dobitke preko privatnog biznisa i nekretina. Introspekcija.

Bik (21. 4 - 21. 5)

Spoj Marsa i Neptuna, planeta akcije i mašte, u kući podsvesti ali i ograničenja, naglašava vašu intuiciju,ali vas u isto vreme čine i nervoznijim. Potreba za osamljivanjem i preispitivanjem događaja iz prošlosti.

Blizanci (22. 5 - 21. 6)

Konjunkcija Marsa i Neptuna, vladalaca vaših poslovnih aktivnosti i karijere, u kući društvenog života, novca i ciljeva, donosi vam finansijski uspeh i značajna priznanja za vaš dosadašnji rad. Izbegavajte alkohol.

Rak (22. 6 - 22. 7)

Spoj vašeg vladaoca Neptuna i Marsa, planeta inspiracije i akcije, koje upravljaju vašim poslovnim aktivnostima i finansijama, u kući karijere, donosi vam šansu da monetizujete mnogo toga što ste do sada postigli.

Lav (23. 7 - 22. 8)

Konjunkcija Marsa i Neptuna u devetoj kući donosi vam priliku da ostvarite mnogo toga što se odnosi na vaše ciljeve u karijeri, ali i u privatnom životu. Sekstil Venere i Jupitera donosi vam finansijski uspeh.

Devica (23. 8 - 22. 9)

Spoj Marsa i Neptuna, vladalaca vašeg posla i partnerskih odnosa, u kući novca donosi vam finansijske i emotivne probleme, a sekstil Venere i Jupitera dobitke preko putovanja, visokog obrazovanja ili rešavanja pravnih pitanja.

Vaga (23. 9 - 22. 10)

Konjunkcija Marsa i Neptuna, vladalaca partnerskih odnosa i posla, upozorava na konflikte, nerazumevanje, sukobe ili raskid. Problemi sa sudskim sporom. Uvećanje prihoda preko nekretnina i privatnog biznisa, naročito porodičnog posla.

Škorpija (23. 10 - 22. 11)

Spoj vašeg vladaoca Marsa i Neptuna, planete kreativnosti ali i iluzija, upozorava da obratite više pažnje na zdravlje, naročito ako imate neke hronične tegobe. Romantičan susret na putovanju ili sa osobom koja stiže iz inostranstva.

Strelac (23. 11 - 21. 12)

Konjunkcija Marsa i vašeg vladaoca Neptuna, koji upravlja i vašim privatnim životom, u kući kreativnosti, donosi vam priliku da ostvarite i unovčite svoje ideje, naročito preko porodičnog posla ili nekretnina .

Jarac (22. 12 - 20. 1)

Spoj Marsa koji upravlja vašim finansijama i privatnim životom, i Neptuna, planete obmana i prevara, u kući privatnosti, donosi vam finansijske i probleme sa članovima porodice. Izbegavajte alkohol.

Vodolija(21. 1 - 19. 2)

Konjunkcija Marsa i Neptuna u trećoj kući donosi vam mogućnost za potpisivanje važnog poslovnog ugovora koji bi vam obezbedio dugoročan izvor prihoda. Dobici vam stižu i preko nekretnina i privatnog biznisa.

Ribe (20. 2 - 20. 3)

Spoj vašeg vladaoca Neptuna i Marsa u kući novca donosi vam novac ali ćete ga trošiti brže nego što mislite, na neplanirane stvari ili na neobičan način. Prilika za dobitke preko isplativog ugovora ili kraćeg putovanja.