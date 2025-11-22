ROBOT POSTAVIO GINISOV REKORD: Prepešačio 106 kilometara bez pauze

KINESKI humanoidni robot postavio je Ginisov rekord prepešačivši 106 kilometara u kontinuitetu, poštujući pritom sva pravila u saobraćaju.

Foto: AI

Humanoidni robot kineske proizvodnje, iza koga stoji tehnološka kompanija Agibot Innovation, prepešačio je razdaljinu između gradova Sačdžou i Šangaj na istoku Kine, pritom ne napravivši ni jednu pauzu.

On je iz početne tačke krenuo u noć 10. novembra, da bi na kej Vajtan u Šangaju stigao ujutru 13. novembra tekuće godine.

Za ovo dostignuće robotu je dodeljena i titula Ginisovog rekordera u kategoriji najduže pečaške ture koju je prevalio jedan robot.

(Sputnjik)