ROBOT POSTAVIO GINISOV REKORD: Prepešačio 106 kilometara bez pauze

V.N.

22. 11. 2025. u 19:16

KINESKI humanoidni robot postavio je Ginisov rekord prepešačivši 106 kilometara u kontinuitetu, poštujući pritom sva pravila u saobraćaju.

РОБОТ ПОСТАВИО ГИНИСОВ РЕКОРД: Препешачио 106 километара без паузе

Foto: AI

Humanoidni robot kineske proizvodnje, iza koga stoji tehnološka kompanija Agibot Innovation, prepešačio je razdaljinu između gradova Sačdžou i Šangaj na istoku Kine, pritom ne napravivši ni jednu pauzu.

On je iz početne tačke krenuo u noć 10. novembra, da bi na kej Vajtan u Šangaju stigao ujutru 13. novembra tekuće godine.

Za ovo dostignuće robotu je dodeljena i titula Ginisovog rekordera u kategoriji najduže pečaške ture koju je prevalio jedan robot.
(Sputnjik)

