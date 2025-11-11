Panorama

FONTANE LAVE DOSTIGLE VISINU OD 330 METARA: Nestvarni snimci zabeleženi na Havajima (VIDEO)

В. Н.

11. 11. 2025. u 14:05

NA Havajima, vulkan Kilauea ponovo je počeo da izbacuje lavu na više od 330 metara uvis.

Foto: Printskrin/ X/Tulsi For President

Epizoda ove 36. aktuelne serije erupcija na Kilauei počela je u nedelju ujutro i trajala je skoro pet sati, prema podacima Geološkog zavoda Sjedinjenih Američkih Država.

Ova serija erupcija počela je 23. decembra 2024. godine, prenosi ABC.

Erupcija je ograničena na Nacionalni park vulkana Havaji, a trenutno je na snazi narandžasto upozorenje, što znači da je erupcija verovatna ili već u toku, ali bez velike količine pepela.

U poslednjoj erupciji, koja se dogodila 17. oktobra, lava je dostigla visinu od 450 metara, dok su tokom te epizode pale velike količine vulkanskog materijala.

Američki geološki zavod ocenio je da je to najviša pojedinačna fontana lave viđena do sada.

Moguće opasnosti uključuju visoke nivoe vulkanskog gasa koji se širi do 16 kilometara od otvora. 

Takođe, prijavljena su pucanja tla i odroni oko kaldere Kilauea.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: MAGIČNA ETNA: Pogledajte spektakularnu erupciju

