Panorama

MAČKU NIKAKO NE GLEDAJTE U OČI! Sujeverje potvrdila nauka i kaže da u pogledu krije nešto neočekivano

V.N.

20. 08. 2025. u 09:16

STARO narodno verovanje potvrđuje i nauka - evo zašto ne smete mačku da gledate u oči.

МАЧКУ НИКАКО НЕ ГЛЕДАЈТЕ У ОЧИ! Сујеверје потврдила наука и каже да у погледу крије нешто неочекивано

Foto: Shutterstock

Mačke su čudna bića i neverovatni ljubimci, one su i predatori koji su ljudi postepeno pripitomljavali. I koliko god su bliske sa ljudima, ove životinje sačuvale su svoje prirodne instinkte i nagone. Jedna od njihovih karakteristika koja ne može da vam promakne jesu njihove oči. Mačje oči su prelepe i jedinstvene, oči koje sijaju u mraku. Zato oduvek privlače pažnju i oko njih su se tokom čitave istorije ispredale kontraverze i priče, za njih su ljudi vezivali verovanja i sujeverja.

Prema starom narodnom verovanju, ne smete da gledate mačku pravo u oči - zato što ona tako isisava energiju. U nekim kulturama mačke su smatrane za provodnike između sveta mrtvih i živih, te je postojalo sujeverje da ne smete da ih gledate direktno u oči.

Mačke su u prošlosti smatrane životinjama koje pomažu čarobnjacima i vešticama, pa su im se pripisivale natprirodne sposobnosti.

Naravno da ova narodna verovanja i sujeverja nisu tačna, ali i nauka tvrdi da mačku ne smete gledati u oči.

Dugi ravni pogled pravo u oči mačke doživljavaju kao agesiju, poziv na lov i kod njih se u takvoj situaciji javlja potreba da napadnu, ma koliko da su mile i pitome.

Takođe, mačke koje žive na ulici koriste kontakt očima da zastraše protivnika.

Sve to se objašnjava time što je vid mačaka potpuno drugačiji od ljudskog. One vide celu sliku odjednom, bez fokusiranja na nešto posebno. One fokus na određenu stvar kriste samo tokom lova - pa ako usmerite pogled direktno na mačkine oči, kod nje se mogu probudii prirodni instinkti i napasti vas. 

Divite se lepoti njihovih očiju iz daleka, a kad su blizu - pružajte im samo ljubav.

(Sensa)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KAŽU DA JE OVO NAJRUŽNIJA GRAĐEVINA NA SVETU: Nalazi se na jugu Srbije, projektovao je Hrvat - svojim izgledom iznenađuje (FOTO)
Panorama

0 0

KAŽU DA JE OVO NAJRUŽNIJA GRAĐEVINA NA SVETU: Nalazi se na jugu Srbije, projektovao je Hrvat - svojim izgledom iznenađuje (FOTO)

I DOK je za većinu stanovnika na prostoru bivše Jugoslavije brutalistička arhitektura sasvim uobičajena i nešto što svakodnevno susrećemo, za ostatak sveta ista je fenomen svoje vrste koja ne prestaje da ih intrigira. Velelepa betonska zdanja strance istovremeno odbijaju i oduševljavaju, ostavljajući ih zbunjene i sa pomešanim utiscima.

19. 08. 2025. u 14:28

Politika
Tenis
Fudbal
ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa

ZAPAD GLEDA I NE VERUJE: Evo šta je upravo uradilo preko 210.000 Rusa