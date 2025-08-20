MAČKU NIKAKO NE GLEDAJTE U OČI! Sujeverje potvrdila nauka i kaže da u pogledu krije nešto neočekivano

STARO narodno verovanje potvrđuje i nauka - evo zašto ne smete mačku da gledate u oči.

Mačke su čudna bića i neverovatni ljubimci, one su i predatori koji su ljudi postepeno pripitomljavali. I koliko god su bliske sa ljudima, ove životinje sačuvale su svoje prirodne instinkte i nagone. Jedna od njihovih karakteristika koja ne može da vam promakne jesu njihove oči. Mačje oči su prelepe i jedinstvene, oči koje sijaju u mraku. Zato oduvek privlače pažnju i oko njih su se tokom čitave istorije ispredale kontraverze i priče, za njih su ljudi vezivali verovanja i sujeverja.

Prema starom narodnom verovanju, ne smete da gledate mačku pravo u oči - zato što ona tako isisava energiju. U nekim kulturama mačke su smatrane za provodnike između sveta mrtvih i živih, te je postojalo sujeverje da ne smete da ih gledate direktno u oči.

Mačke su u prošlosti smatrane životinjama koje pomažu čarobnjacima i vešticama, pa su im se pripisivale natprirodne sposobnosti.

Naravno da ova narodna verovanja i sujeverja nisu tačna, ali i nauka tvrdi da mačku ne smete gledati u oči.

Dugi ravni pogled pravo u oči mačke doživljavaju kao agesiju, poziv na lov i kod njih se u takvoj situaciji javlja potreba da napadnu, ma koliko da su mile i pitome.

Takođe, mačke koje žive na ulici koriste kontakt očima da zastraše protivnika.

Sve to se objašnjava time što je vid mačaka potpuno drugačiji od ljudskog. One vide celu sliku odjednom, bez fokusiranja na nešto posebno. One fokus na određenu stvar kriste samo tokom lova - pa ako usmerite pogled direktno na mačkine oči, kod nje se mogu probudii prirodni instinkti i napasti vas.

Divite se lepoti njihovih očiju iz daleka, a kad su blizu - pružajte im samo ljubav.

