RETROGRADNI MERKUR UDARA NAJJAČE PO NOVČANIKU: Ovi horoskopski znaci ulaze u fazu gubitaka i borbe za opstanak

DA li je vreme da se saberete, stisnete kaiš i sačekate da prođe? Prema rečima ruske astrološkinje, za neke od nas sledi sudar sa sopstvenim izborima – i njihovom cenom.

Zamislite da svet ide unazad. Da se pozivi vraćaju. Da prošlost ne kuca, već lomi vrata. Da stvari koje ste odložili „za kasnije“ – sada traže račun. E pa, u astrologiji, postoji baš takav period. Zove se retrogradni Merkur – i ovog puta dolazi kroz znak Lava, gde sve postaje lično, gordo i pomalo bolno.

Od 18. jula do 11. avgusta, planeta komunikacije, tehnologije, misli i novca ide unazad – i to ne samo na nebu. Prema upozorenju ruske astrologinje Anđele Perl, ovaj ciklus će posebno „udariti“ po pet horoskopskih znakova – i to najviše po džepeovima, planovima i odnosima.

Ovo nije vreme za kupovinu, potpisivanje i hirurgiju

Kako upozorava Anđela Perl, retrogradni Merkur nikada nije dobar trenutak za nove projekte, potpisivanje ugovora, estetske i medicinske intervencije. Ali zato jeste vreme za završavanje starih poslova, reviziju odluka, emotivne preokupacije i – povratke.

Period kroz znak Lava znači da će u fokusu biti:

samopouzdanje

lični imidž

kreativnost

odnosi s decom

A ko će najviše osetiti haos retro Merkura?

1. Rak – Finansijska borba i nepredviđeni troškovi

Za Rakove, ovaj period otvara pitanja novca i sigurnosti.



problemi s isplatama

vraćanje dugova

iznenadni rashodi

Ne kupujte tehniku bez garancije i ne ulažite u ono što niste do kraja istražili. Vreme je da razdvojite želje od potreba.

2. Jarac – Aktiviranje dugova, nasleđa i ličnih kriza

Jarčevi će se suočiti sa starim finansijskim pitanjima: porezima, nasledstvima, dugovima.

Takođe je moguće:

suočavanje s emotivnim blokadama

potreba za psihoterapijom

Vreme je da se uozbiljite, ali bez paničnih odluka. Sve što niste rešili – sada će tražiti pažnju.

3. Vodolija – Poremećaji u odnosima i pregovorima

Ako ste Vodolija, retrogradni Merkur vas stavlja u fokus partnerskih odnosa: ljubavnih i poslovnih.



povratak bivših partnera

nesporazume i zatezanja

Budite iskreni, ali i pažljivi. Ne izgovarajte ono što ne možete da povučete.

4. Blizanci – Totalni komunikacijski haos

Merkur vlada Blizancima, pa su sada posebno pogođeni.

Mogući problemi sa:

dokumentima

mejlovima

putovanjima

Duplo proveravajte sve informacije, čuvajte se grešaka u kucanju i prekinutih poziva u pogrešnom trenutku.

5. Lav – Kriza identiteta i povratak starih pitanja

Pošto se retrogradni Merkur dešava baš u Lavu, vi ste direktno na liniji udara.

Očekujte:

preispitivanje ličnog identiteta

promene u imidžu

emotivne turbulencije

Ne pravite drastične rezove. Vratite se sebi – ne pokušavajte da postanete neko drugi, bar ne sad.

Znakovi upozorenja: svi ih osećamo, ali na svoj način

Iako ovih pet znakova „nosi glavni teret“, niko nije imun. U zavisnosti od toga gde vam se znak Lava nalazi u natalnoj karti, osetićete retrogradni Merkur kroz druge oblasti: porodicu, prijatelje, zdravlje, poslove, decu.

Poenta nije u tome da vas uplaši. Poenta je da vas zaustavi.

Da proverite da li znate gde idete – i zašto ste uopšte krenuli tim putem.

Završite, ne započinjite. I sačekajte da prođe.

Retrogradni Merkur nije kraj sveta. Ali jeste upozorenje.



Jer kad stane… tada će vas život pitati: šta si uradio dok sam išao unazad?

