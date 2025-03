PROCEDURE DRŽAVNE ADMINISTRACIJE TRAJU VIŠE OD 4.000 GODINA: Najnovija naučna otkrića u Mesopotamiji

BIROKRATSKE procedure državne administracije traju više od 4.000 godina, pokazala su najnovija naučna otkrića u Mesopotamiji.

Foto S. Vidačković

Arheolozi iz Britanskog muzeja i Iraka otkrili su stotine administrativnih zapisa, što su najraniji fizički dokazi te teorije, preneo je Gardijan.

Ovi tekstovi detaljno opisuju pojedinosti vladine administracije i otkrivaju složenu birokratsku strukturu - birokratske procedure drevne civilizacije.

Zapisi su bili državna arhiva drevnog sumerskog grada Girsu, današnjeg Tela, dok je grad bio pod kontrolom dinastije Akad od 2300. do 2150. godine pre nove ere.

Sebastijan Rej, kustos za drevnu Mesopotamiju u Britanskom muzeju i direktor Girsu projekta rekao je da su to prvi materijalni dokazi prvog carstva na svetu, pravi dokazi o imperijalnoj kontroli i načinu na koji je ona zaista funkcionisala.

Girsu, jedan od najstarijih gradova na svetu, bio je obožavan u 3. milenijumu pre nove ere kao svetište sumerskog heroja Ningirsua.

Na svom vrhuncu, grad je imao stotine hektara zemlje i bio je jedan od nezavisnih sumerskih gradova koje je oko 2300. godine pre nove ere osvojio mesopotamski kralj Sargon.

On je potekao iz grada Akad, čija lokacija još uvek nije poznata, ali se veruje da je bio u blizini današnjeg Bagdada.

Govoreći o novom otkriću, Rej je rekao da je ono izuzetno važno, jer postoje konkretni dokazi sa artefaktima u njihovim originalnim položajima. Prema njegovim rečima, beleženo je apsolutno sve.

- Ako ovca ugine na samoj ivici carstva, to je beleženo. Bili su opsednuti birokratijom - istakao je on.

Zapisi na klinastom pismu, sadrže informacije o državnim poslovima, isporuke i troškove na sve, od ribe do domaćih životinja, brašna do ječma, tekstila do dragocenih kamenova.

Otkrića su poslata u Irak u muzej u Bagdadu na dalje proučavanje, uz mogućnost da budu pozajmljena Britanskom muzeju.

Akadsko carstvo je trajalo samo oko 150 godina, završivši se pobunom koja je obezbedila nezavisnost grada.

(Tanjug)