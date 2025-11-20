AKTIVNOSTI MINISTARSTVA PROSVETE: Javni poziv za dodelu Svetosavske nagrade
Ministarstvo prosvete uputilo je javni poziv za dodelu Svetosavske nagrade za 2025. godinu za izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji
Ministar prosvete upućuje javni poziv svim zainteresovanim obrazovno-vaspitnim ustanovama, ustanovama učeničkog i studentskog standarda, strukovnim udruženjima, zajednicama škola, univerzitetima, drugim pravnim, kao i fizičkim licima da predlože kandidate za dodelu Svetosavske nagrade za 2025. godinu.
Svetosavska nagrada je priznanje za postignute izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja, unapređivanju obrazovno-vaspitne prakse i razvoju naučnih i umetničkih dostignuća u oblasti obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji u 2025. godini.
Pravo da budu predloženi za dodelu Svetosavske nagrade imaju sledeće kategorije: učenici osnovnih škola, učenici srednjih škola, studenti svih nivoa studija,
zaposleni u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, školama sa domom učenika, visokoškolskim ustanovama i ustanovama učeničkog i studentskog standarda
ustanove (predškolske, osnovne i srednje škole, škole sa domom učenika, visokoškolske ustanove i ustanove učeničkog i studentskog standarda), stručna društva i zajednice škola, autori stručnih i naučnih dela iz oblasti obrazovanja i vaspitanja i
ostali pojedinci i institucije koji učestvuju u formalnom i neformalnom obrazovanju i svojim angažovanjem doprinose razvoju obrazovanja i vaspitanja (novinari, mediji, privredna društva, izdavačke organizacije, fondovi, zadužbine i drugi).
