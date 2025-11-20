Obrazovanje

AKTIVNOSTI MINISTARSTVA PROSVETE: Javni poziv za dodelu Svetosavske nagrade

Ljiljana Begenišić

20. 11. 2025. u 14:13

Ministarstvo prosvete uputilo je javni poziv za dodelu Svetosavske nagrade za 2025. godinu za izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji

АКТИВНОСТИ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ: Јавни позив за доделу Светосавске награде

foto:J.L.

Ministar prosvete upućuje javni poziv svim zainteresovanim obrazovno-vaspitnim ustanovama, ustanovama učeničkog i studentskog standarda, strukovnim udruženjima, zajednicama škola, univerzitetima, drugim pravnim, kao i fizičkim licima da predlože kandidate za dodelu Svetosavske nagrade za 2025. godinu.

Svetosavska nagrada je priznanje za postignute izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja, unapređivanju obrazovno-vaspitne prakse i razvoju naučnih i umetničkih dostignuća u oblasti obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji u 2025. godini.

Pravo da budu predloženi za dodelu Svetosavske nagrade imaju sledeće kategorije: učenici osnovnih škola, učenici srednjih škola, studenti svih nivoa studija,
zaposleni u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, školama sa domom učenika, visokoškolskim ustanovama i ustanovama učeničkog i studentskog standarda
ustanove (predškolske, osnovne i srednje škole, škole sa domom učenika, visokoškolske ustanove i ustanove učeničkog i studentskog standarda), stručna društva i zajednice škola, autori stručnih i naučnih dela iz oblasti obrazovanja i vaspitanja i
ostali pojedinci i institucije koji učestvuju u formalnom i neformalnom obrazovanju i svojim angažovanjem doprinose razvoju obrazovanja i vaspitanja (novinari, mediji, privredna društva, izdavačke organizacije, fondovi, zadužbine i drugi).

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PROBOJ U OBLASTI VEŠTAČKE INTELIGENCIJE: Univerzitet u Beogradu među najbolje rangiranim po naučnim oblastima na Šangajskoj listi
Obrazovanje

0 0

PROBOJ U OBLASTI VEŠTAČKE INTELIGENCIJE: Univerzitet u Beogradu među najbolje rangiranim po naučnim oblastima na Šangajskoj listi

Univerzitet u Beogradu i ove godine rangiran je po naučnim oblastima u rezultatima ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects 2025 – https://www.shanghairanking.com/rankings/gras/2025 međunarodnog istraživanja akademske izvrsnosti koju sprovodi ShanghaiRanking Consultancy u okviru svog projekta poznatog kao Šangajska lista.

18. 11. 2025. u 14:33

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO SE NASLEĐUJE SLAVA? Sveštenik objašnjava pravilo - šta ako otac ima samo ćerke?

KAKO SE NASLEĐUJE SLAVA? Sveštenik objašnjava pravilo - šta ako otac ima samo ćerke?