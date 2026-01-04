Obrazovanje

SVEČANOST U REKTORATU: Promovisan 21 doktora nauka u oblasti mašinskog inženjerstva

Ljiljana Begenišić

04. 01. 2026. u 12:19

NA svečanoj ceremoniji održanoj u Rektoratu Univerziteta u Beogradu, promovisan je 21 novi doktor nauka u oblasti mašinskog inženjerstva.

СВЕЧАНОСТ У РЕКТОРАТУ: Промовисан 21 доктора наука у области машинског инжењерства

mašinski fakultet

Doktorske disertacije uspešno odbranili na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Visoki naučni stepen doktora nauka stekli su:

•​Predrag Mrđa, mentor: prof. dr Nenad Miljić
•​Mohammad Sakib Hasan, mentor: prof. dr Jelena Svorcan
•​Vera Cerović, mentor: prof. dr Dragan Milković
•​Radosav Rajković, mentor: prof. dr Nenad Zrnić
•​Marina Simović Pavlović, mentori: prof. dr Dejan Micković i dr Darko Vasiljević, naučni savetnik
•​Nada Stanojević, mentor: prof. dr Branko Vasić
•​Zorana Trivković, mentor: prof. dr Ognjen Peković
•​Mihailo Vasić, mentori: prof. dr Vladimir Stevanović i prof. dr Aleksandra Sretenović Dobrić
•​Dušan Nedeljković, mentor: prof. dr Živana Jakovljević
•​Vladimir Pavkov, mentori: prof. dr Gordana Bakić i dr Vesna Maksimović, naučni savetnik
•​Danka Kostadinović, mentor: prof. dr Maja Todorović
•​Milan Raković, mentor: prof. dr Aleksandar Ćoćić
•​Darko Radojević, mentor: prof. dr Mihailo Lazarević
•​Đorđe Petković, mentor: prof. dr Milan Petrović
•​Srđa Perković, mentor: prof. dr Zoran Radaković
•​Benur Maatuug, mentor: prof. emeritus Milosav Ognjanović
•​Noureddine Toumi, mentor: prof. dr Taško Maneski
•​Mostafa Abobaker, mentor: prof. dr Zlatko Petrović
•​Mohamed Mustafa Abdulgalil, mentor: prof. dr Mirko Komatina
•​Mustafa Mahjoub, mentor: prof. emeritus Miroljub Adžić
•​Abulgasem Musa Sghayer, mentor: prof. dr Aleksandar Grbović

Kandidate je na svečanosti predstavila prodekan za nastavu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Živana Jakovljević. Pored doktora nauka sa Mašinskog fakulteta, promovisana su i 23 doktora nauka sa Arhitektonskog fakulteta, kao i jedan doktor nauka sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a diplome o završenom trećem stepenu studija uručio im je rektor Beogradskog univerziteta.

