SVEČANOST U REKTORATU: Promovisan 21 doktora nauka u oblasti mašinskog inženjerstva
NA svečanoj ceremoniji održanoj u Rektoratu Univerziteta u Beogradu, promovisan je 21 novi doktor nauka u oblasti mašinskog inženjerstva.
Doktorske disertacije uspešno odbranili na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Visoki naučni stepen doktora nauka stekli su:
•Predrag Mrđa, mentor: prof. dr Nenad Miljić
•Mohammad Sakib Hasan, mentor: prof. dr Jelena Svorcan
•Vera Cerović, mentor: prof. dr Dragan Milković
•Radosav Rajković, mentor: prof. dr Nenad Zrnić
•Marina Simović Pavlović, mentori: prof. dr Dejan Micković i dr Darko Vasiljević, naučni savetnik
•Nada Stanojević, mentor: prof. dr Branko Vasić
•Zorana Trivković, mentor: prof. dr Ognjen Peković
•Mihailo Vasić, mentori: prof. dr Vladimir Stevanović i prof. dr Aleksandra Sretenović Dobrić
•Dušan Nedeljković, mentor: prof. dr Živana Jakovljević
•Vladimir Pavkov, mentori: prof. dr Gordana Bakić i dr Vesna Maksimović, naučni savetnik
•Danka Kostadinović, mentor: prof. dr Maja Todorović
•Milan Raković, mentor: prof. dr Aleksandar Ćoćić
•Darko Radojević, mentor: prof. dr Mihailo Lazarević
•Đorđe Petković, mentor: prof. dr Milan Petrović
•Srđa Perković, mentor: prof. dr Zoran Radaković
•Benur Maatuug, mentor: prof. emeritus Milosav Ognjanović
•Noureddine Toumi, mentor: prof. dr Taško Maneski
•Mostafa Abobaker, mentor: prof. dr Zlatko Petrović
•Mohamed Mustafa Abdulgalil, mentor: prof. dr Mirko Komatina
•Mustafa Mahjoub, mentor: prof. emeritus Miroljub Adžić
•Abulgasem Musa Sghayer, mentor: prof. dr Aleksandar Grbović
Kandidate je na svečanosti predstavila prodekan za nastavu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Živana Jakovljević. Pored doktora nauka sa Mašinskog fakulteta, promovisana su i 23 doktora nauka sa Arhitektonskog fakulteta, kao i jedan doktor nauka sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a diplome o završenom trećem stepenu studija uručio im je rektor Beogradskog univerziteta.
