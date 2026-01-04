SVEČANOST U REKTORATU: Promovisan 21 doktora nauka u oblasti mašinskog inženjerstva

NA svečanoj ceremoniji održanoj u Rektoratu Univerziteta u Beogradu, promovisan je 21 novi doktor nauka u oblasti mašinskog inženjerstva.

mašinski fakultet

Doktorske disertacije uspešno odbranili na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Visoki naučni stepen doktora nauka stekli su:

•​Predrag Mrđa, mentor: prof. dr Nenad Miljić

•​Mohammad Sakib Hasan, mentor: prof. dr Jelena Svorcan

•​Vera Cerović, mentor: prof. dr Dragan Milković

•​Radosav Rajković, mentor: prof. dr Nenad Zrnić

•​Marina Simović Pavlović, mentori: prof. dr Dejan Micković i dr Darko Vasiljević, naučni savetnik

•​Nada Stanojević, mentor: prof. dr Branko Vasić

•​Zorana Trivković, mentor: prof. dr Ognjen Peković

•​Mihailo Vasić, mentori: prof. dr Vladimir Stevanović i prof. dr Aleksandra Sretenović Dobrić

•​Dušan Nedeljković, mentor: prof. dr Živana Jakovljević

•​Vladimir Pavkov, mentori: prof. dr Gordana Bakić i dr Vesna Maksimović, naučni savetnik

•​Danka Kostadinović, mentor: prof. dr Maja Todorović

•​Milan Raković, mentor: prof. dr Aleksandar Ćoćić

•​Darko Radojević, mentor: prof. dr Mihailo Lazarević

•​Đorđe Petković, mentor: prof. dr Milan Petrović

•​Srđa Perković, mentor: prof. dr Zoran Radaković

•​Benur Maatuug, mentor: prof. emeritus Milosav Ognjanović

•​Noureddine Toumi, mentor: prof. dr Taško Maneski

•​Mostafa Abobaker, mentor: prof. dr Zlatko Petrović

•​Mohamed Mustafa Abdulgalil, mentor: prof. dr Mirko Komatina

•​Mustafa Mahjoub, mentor: prof. emeritus Miroljub Adžić

•​Abulgasem Musa Sghayer, mentor: prof. dr Aleksandar Grbović

Kandidate je na svečanosti predstavila prodekan za nastavu Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Živana Jakovljević. Pored doktora nauka sa Mašinskog fakulteta, promovisana su i 23 doktora nauka sa Arhitektonskog fakulteta, kao i jedan doktor nauka sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a diplome o završenom trećem stepenu studija uručio im je rektor Beogradskog univerziteta.