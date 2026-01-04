Obrazovanje

ZAVRŠENO PRIJAVLJIVANJE ZA TREĆI TEST NA MALOJ MATURI: Najviše đaka, njih 42 odsto, izabralo geografiju

Ljiljana Begenišić

04. 01. 2026. u 13:12

ZA polaganje trećeg testa, u okviru završnog ispita u osnovnim školama, prijavilo se 64.069 učenika, što je 99,87 odsto. Najviše učenika, 42 odsto, kao treći test izabralo je da polaže geografiju, 35 odsto biologiju, 8,5 odsto istoriju, 7,5 odsto fiziku i 7 odsto hemiju.

ЗАВРШЕНО ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА ТРЕЋИ ТЕСТ НА МАЛОЈ МАТУРИ: Највише ђака, њих 42 одсто, изабрало географију

Foto: N. Skenderija

Učenici su  imali mogućnost da se izjasne elektronskim putem preko portala Moja srednja škola  ili pisanim putem u školi koji će predmet od pet ponuđenih  – biologija, geografija, istorija, fizika ili hemija, raditi kao treći test na završnom ispitu od 1. do 30. decembra 2025. godine.

 Svoj izbor učenici mogu proveriti na portalu Moja srednja škola ili neposredno u školi od 19. januara do 23. januara 2026. godine. Ukoliko se predomisle, odnosne žele da promene predmet koji će polagati na trećem testu to mogu da urade  28. i 29. januara 2026. godine.

Probni završni ispit biće održan 27. i 28. marta 2026. godine, a nakon kojeg će učenici moći još jednom, 1. i 2. aprila 2026. godine, da promene predmet koji su prijavili za treći test i donesu konačnu odluku. Nakon toga, više neće biti dozvoljeno menjanje predmeta koje će učenik polagati na završnom ispitu kao treći test.

Završni ispit u školskoj 2025/2026. godini biće održan 15, 16. i 17. juna 2026. godine.

Najveći broj učenika tokom prošle godine kao treći test izabrao je da polaže geografiju (46 odsto),  biologiju (31 odsto), istoriju je polagalo 9 odsto, a hemiju i fiziku po 7 odsto učenika.

Sve relevantne informacije završnom ispitu i upisu u srednje škole roditelji i učenici mogu dobiti putem viber kanala „MOJA SREDNjA ŠKOLA – Info kanal“ (QR kod se može skenirati na portalu Moja srednja škola). Ministarstvo prosvete poziva roditelje i učenike da pristupe ovoj viber zajednici kako bi blagovremeno dobili relevantne informacije.

